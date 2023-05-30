Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось, что Москву атаковали дроны, после чего в столице России тщательно проверяют канализационные люки.

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Виновата будет какая-то из "башен Кремля"

Черник рассказал, что ответственным за поражение в России будет какая-то из "башен Кремля". Сейчас их 3:

"Башня ФСБ" с Бортнкиевым и Патрушевым, убедившая Путина начать войну, мол, за 3 дня можно разрушить украинскую государственность.

"Башня военная" из Шойгу и Герасимовым, которая не смогла выполнить эти задачи.

"Башня Путина" с Пригожиным и Кадыровым.

Вопрос только в том, кто нанесет первый настоящий и победный удар. Действительно, может появиться и четвертая сторона. Их история знает такие случаи. Сталин и Берия сошлись в смертельном поединке, Хрущева же никто не видел, а он сумел переиграть Берию и даже его физически ликвидировать.

– отметил военный эксперт.

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Среднее звено уже наказывают

Кроме того, в России уже наказывают среднее звено. В частности, ученых-разработчиков гиперзвукового оружия "Кинжал". Делают это скрыто, но регулярно. Это классическая сталинская система. Арест этих учёных, инженеров, разработчиков.

Однако не удастся выйти сухими из воды и руководителям высшего звена. В России это так не работает. Там наказывают за поражения и провалы, фактически назначают виновных.

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