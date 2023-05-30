Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Черник. Ранее сообщалось, что Москву атаковали дроны, после чего в столице России тщательно проверяют канализационные люки.
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Виновата будет какая-то из "башен Кремля"
Черник рассказал, что ответственным за поражение в России будет какая-то из "башен Кремля". Сейчас их 3:
- "Башня ФСБ" с Бортнкиевым и Патрушевым, убедившая Путина начать войну, мол, за 3 дня можно разрушить украинскую государственность.
- "Башня военная" из Шойгу и Герасимовым, которая не смогла выполнить эти задачи.
- "Башня Путина" с Пригожиным и Кадыровым.
Вопрос только в том, кто нанесет первый настоящий и победный удар. Действительно, может появиться и четвертая сторона. Их история знает такие случаи. Сталин и Берия сошлись в смертельном поединке, Хрущева же никто не видел, а он сумел переиграть Берию и даже его физически ликвидировать.
– отметил военный эксперт.
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Среднее звено уже наказывают
Кроме того, в России уже наказывают среднее звено. В частности, ученых-разработчиков гиперзвукового оружия "Кинжал". Делают это скрыто, но регулярно. Это классическая сталинская система. Арест этих учёных, инженеров, разработчиков.
Однако не удастся выйти сухими из воды и руководителям высшего звена. В России это так не работает. Там наказывают за поражения и провалы, фактически назначают виновных.
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- На пропагандистском шоу Скабеевой эксперты не смогли правильно произнести название населенного пункта, который регулярно посещает "хлопок". Один из гостей студии сказал не Шебекино, а Шемякино.
- Иностранные издание называют "хлопок" на российской территории формировочными операциями накануне контрнаступления. В частности, упомянули и об ударе БпЛА по Кремлю.
- В России выросли военные расходы. Это не удивительно, ведь только на одну ракетную атаку по Украине Кремль тратит более 100 миллионов долларов.