Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Петро Черник. Раніше повідомлялось, що Москву атакували дрони, після чого в столиці Росії ретельно перевіряють каналізаційні люки.
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Винною буде якась із "башт Кремля"
Черник розповів, що відповідальною за поразку в Росії буде якась із "башт Кремля". Нині їх 3:
- "Башта ФСБ" із Бортнкіовим і Патрушевим, яка переконала Путіна розпочати війну, мовляв, за 3 дні можна зруйнувати українську державність.
- "Башта військова" із Шойгу та Герасимов, яка не змогла виконати ці завдання.
- "Башта Путіна" із Пригожиним і Кадировим.
Питання лише в тому, хто завдасть перший справжній і переможний удар. Направду може з'явитися й четверта сторона. Їхня історія знає такі випадки. Сталін і Берія зійшлися в смертельному поєдинку, Хрущова ж ніхто не бачив, а він зумів переграти Берію і навіть його фізично ліквідувати,
– зазначив військовий експерт.
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Середню ланку вже карають
Крім того, в Росії вже карають середню ланку. Зокрема, вчених-розробників гіперзвукової зброї "Кинджал". Роблять це приховано, але регулярно. Це класична сталінська система. Арешт цих учених, інженерів, розробників.
Однак не вдасться вийти сухими з води й керівникам вищої ланки. У Росії це так не працює. Там карають за поразки і провали, фактично призначають винних.
Проблеми росіян через війну: останні новини
- На пропагандистському шоу Скабєєвої експерти не змогли правильно вимовити назву населеного пункту, який регулярно відвідує "бавовна". Один із гостей студії сказав не Шебекіно, а Шемякіно.
- Іноземні видання називають "бавовну" на російській території формувальними операціями напередодні контрнаступу. Зокрема, згадали й про удар БпЛА по Кремлю.
- У Росії зросли військові витрати. Це не дивно, адже лише на одну ракетну атаку по Україні Кремль витрачає понад 100 мільйонів доларів.