Кого украинцы считают виновным в войне на Донбассе: данные опроса

Каждый второй украинец считает, что ответственна за начало войны на Донбассе Россия. На втором месте в списке виновных оказался глава Кремля Владимир Путин.

В 2021 году на 9,4% возросло количество тех, кто считает Россию ответственной за начало войны на Донбассе. Кроме того, почти вдвое уменьшилось количество респондентов, которые возлагают ответственность лично на Петра Порошенко.

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Кто ответственен за начало войны на Донбассе

Россия – 51% опрошенных;

Владимир Путин – 35,5%;

Петр Порошенко – 10,8%;

Майдан – 9,6%;

США – 5,4%;

Европейский Союз – 5,4%;

НАТО – 3%;

Александр Турчинов – 1%.

Действия власти для завершения войны

31% украинцев считает, что нынешняя власть делает что-то для завершения войны, однако этого мало. В то же время 17,5% убеждены, что чиновники стремятся лишь затянуть боевые действия на востоке страны.

Интересно, что в прошлом году в то, что власть делает все возможное для завершения войны, верили на 10% опрошенных больше. А почти 20% выросло количество людей, которые убеждены, что политики не делают абсолютно ничего.

Что известно об опросе

Исследования проводились в течение 17 – 18 июня 2021 года методом CATI (телефонные интервью с четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем). В целом опросили 1200 жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных.



Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону Украины и типу населенного пункта. Погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.