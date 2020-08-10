Кого видят — за тем и бегут: жительница Беларуси о масштабных беспорядках в Минске
После того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей. Это привело к массовым столкновениям между протестующими и ОМОНом. Жительница Минска рассказала, что сейчас происходит в столице.
По ее словам, весь Минск сейчас собирается в центре памятника. На улицы выходят люди из разных районов. Об этом сообщает "Бабель".
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Она также рассказала, что полиция в Минске очень жестко задерживает людей. "Кого видят – за тем и бегут", – отметила она. Девушка отметила, что ее подруга видела, как людей хватали возле кафе и паковали в автозак.
В городе сейчас нет стабильного доступа к интернету, поскольку он работает со сбоями.
"Приходится ловить через VPN или прокси. Поэтому немного оторваны от происходящего",
– добавила она.
Она пояснила, что поскольку интернет обвалился, все службы такси и онлайн-сервисы сейчас недоступны.
Кроме этого, в Минске сейчас перекрыты площади и закрыты несколько станций метро.
Силовики в Беларуси задерживают людей: видео
Протесты в Беларуси: что известно
- Сразу после того, как закрылись избирательные участки в Беларуси (20:00) по местному времени силовики начали задерживать людей. Задержания происходят не только возле избирательных участков, но и в спальных районах. В итоге между правоохранителями и протестующими начались столкновения.
- Силовики начали забрасывать протестующих светошумовыми гранатами.
- Автозак беларусских силовиков намеренно въехал в толпу в Минске в спины протестующих. СМИ сообщают о нескольких пострадавших, у которых тяжелые травмы конечностей.