После того, как закрылись избирательные участки в Беларуси силовики начали задерживать людей. Это привело к массовым столкновениям между протестующими и ОМОНом. Жительница Минска рассказала, что сейчас происходит в столице.

По ее словам, весь Минск сейчас собирается в центре памятника. На улицы выходят люди из разных районов. Об этом сообщает "Бабель".

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Она также рассказала, что полиция в Минске очень жестко задерживает людей. "Кого видят – за тем и бегут", – отметила она. Девушка отметила, что ее подруга видела, как людей хватали возле кафе и паковали в автозак.

В городе сейчас нет стабильного доступа к интернету, поскольку он работает со сбоями.

"Приходится ловить через VPN или прокси. Поэтому немного оторваны от происходящего",

– добавила она.

Она пояснила, что поскольку интернет обвалился, все службы такси и онлайн-сервисы сейчас недоступны.

Кроме этого, в Минске сейчас перекрыты площади и закрыты несколько станций метро.

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