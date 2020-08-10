Кого бачать — за тим і біжать: жителька Білорусі про масштабні сутички в Мінську
Після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей. Це призвело до масових сутичок між протестувальниками та ОМОНом. Жителька Мінська розповіла, що зараз відбувається в столиці.
За її словами, увесь Мінськ зараз збирається в центрі пам'ятника. На вулиці виходять люди з різних районів. Про це повідомляє "Бабель".
До теми У Білорусі після виборів почалися масові протести: між силовиками та людьми спалахнули сутички
Вона також розповіла, що поліція в Мінську дуже жорстко затримує людей. "Кого бачать – за тим і біжать", – зауважила вона. Дівчина зазначила, що її подруга бачила, як людей хапали біля кав'ярні та пакували в автозак.
У місті зараз немає стабільного доступу до інтернету, оскільки він працює зі збоями.
"Доводиться ловити через VPN або проксі. Тому трохи відірвані від того, що відбувається",
– додала вона.
Вона пояснила, що оскільки інтернет обвалився, усі служби таксі й онлайн-сервіси зараз недоступні.
Крім цього, в Мінську зараз перекриті площі і закриті кілька станці метро.
Силовики в Білорусі затримують людей: відео
Протести в Білорусі: що відомо
- Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі (20:00) за місцевим часом силовики почали затримувати людей. Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.
- Силовики почали закидати протестувальників світлошумовими гранатами.
- Автозак білоруських силовиків навмисно в'їхав у натовп в Мінську в спини протестувальників. ЗМІ повідомляють про декількох постраждалих, у яких важкі травми кінцівок.