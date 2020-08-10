Після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі силовики почали затримувати людей. Це призвело до масових сутичок між протестувальниками та ОМОНом. Жителька Мінська розповіла, що зараз відбувається в столиці.

За її словами, увесь Мінськ зараз збирається в центрі пам'ятника. На вулиці виходять люди з різних районів. Про це повідомляє "Бабель".

До теми У Білорусі після виборів почалися масові протести: між силовиками та людьми спалахнули сутички

Вона також розповіла, що поліція в Мінську дуже жорстко затримує людей. "Кого бачать – за тим і біжать", – зауважила вона. Дівчина зазначила, що її подруга бачила, як людей хапали біля кав'ярні та пакували в автозак.

У місті зараз немає стабільного доступу до інтернету, оскільки він працює зі збоями.

"Доводиться ловити через VPN або проксі. Тому трохи відірвані від того, що відбувається",

– додала вона.

Вона пояснила, що оскільки інтернет обвалився, усі служби таксі й онлайн-сервіси зараз недоступні.

Крім цього, в Мінську зараз перекриті площі і закриті кілька станці метро.

Силовики в Білорусі затримують людей: відео

Протести в Білорусі: що відомо