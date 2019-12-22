Кого Украина отдаст России в обмене пленными, последствия демонизации ветеранов – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Почему не стоит демонизировать ветеранов

Задержание Антона Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета раскололо украинское общество. Обвинение в совершении резонансного убийства прозвучало как упрек всему новому слою украинского общества – ветеранам и волонтерам.

Видео: Почему не стоит обобщать ситуацию и демонизировать ветеранов в СМИ

Обмен пленными: кого Украина отдаст России

На переговорах в Париже, которые состоялись на прошлой неделе, президент Украины согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Однако волонтер Роман Доник написал в соцсети, что Киеву уже некого отдавать. Мол, во время последнего обмена, который состоялся в сентябре, украинская сторона отдала весь обменный фонд. Действительно ли это так – читайте в сюжете 24 канала.

Видео: кого Украина отдаст России в новом обмене пленными

Кризис и обвал гривны: что грозило Украине без национализации "Приватбанка"

Три года назад начался процесс национализации "Приватбанка". И хотя есть те, кто жалуется на то, что власть силой забрала финансовое учреждение у владельца, однако выбора не было.

Видео: почему министерство финансов стало владельцем крупнейшего банка и зачем это было нужно

IT для начинающих: где в Украине можно бесплатно овладеть программированием

С каждым годом в Украине растет количество желающих изучить программирование. В IT-сферу переходят люди из совершенно разных профессий. Научиться программировать может каждый, даже если нет соответствующего образования. Украинцы создали уникальныое образовательное учреждение, в котором все желающие могут с нуля изучить программирование. Особенность системы Mate Academy заключается в том, что каждый может бесплатно научиться программировать. Взамен плату за обучение студентов берут только после их трудоустройства.

Видео: больше о системе Mate Academy