Кого Украина отдаст России в обмене пленными, последствия демонизации ветеранов – видео недели
24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.
Почему не стоит демонизировать ветеранов
Задержание Антона Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета раскололо украинское общество. Обвинение в совершении резонансного убийства прозвучало как упрек всему новому слою украинского общества – ветеранам и волонтерам.
Видео: Почему не стоит обобщать ситуацию и демонизировать ветеранов в СМИ
Обмен пленными: кого Украина отдаст России
На переговорах в Париже, которые состоялись на прошлой неделе, президент Украины согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Однако волонтер Роман Доник написал в соцсети, что Киеву уже некого отдавать. Мол, во время последнего обмена, который состоялся в сентябре, украинская сторона отдала весь обменный фонд. Действительно ли это так – читайте в сюжете 24 канала.
Видео: кого Украина отдаст России в новом обмене пленными
Кризис и обвал гривны: что грозило Украине без национализации "Приватбанка"
Три года назад начался процесс национализации "Приватбанка". И хотя есть те, кто жалуется на то, что власть силой забрала финансовое учреждение у владельца, однако выбора не было.
Видео: почему министерство финансов стало владельцем крупнейшего банка и зачем это было нужно
IT для начинающих: где в Украине можно бесплатно овладеть программированием
С каждым годом в Украине растет количество желающих изучить программирование. В IT-сферу переходят люди из совершенно разных профессий. Научиться программировать может каждый, даже если нет соответствующего образования. Украинцы создали уникальныое образовательное учреждение, в котором все желающие могут с нуля изучить программирование. Особенность системы Mate Academy заключается в том, что каждый может бесплатно научиться программировать. Взамен плату за обучение студентов берут только после их трудоустройства.
Видео: больше о системе Mate Academy
Почему в Украине аномально теплая зима
Синоптики зафиксировали 18 декабря рекордно теплую температуру в столице – 12 градусов выше нуля. А в некоторых регионах температура повысилась до +15. В Ровно даже установили рекорд – самый теплый декабрь по последние 75 лет.
Видео: когда нам готовиться к похолоданию и чем для украинцев может обернуться такая теплая зима
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