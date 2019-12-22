20:39
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Кого Украина отдаст России в обмене пленными, последствия демонизации ветеранов – видео недели

      141 Читати новину українською
      Видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Почему не стоит демонизировать ветеранов

      Задержание Антона Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета раскололо украинское общество. Обвинение в совершении резонансного убийства прозвучало как упрек всему новому слою украинского общества – ветеранам и волонтерам.

      Видео: Почему не стоит обобщать ситуацию и демонизировать ветеранов в СМИ

      Обмен пленными: кого Украина отдаст России

      На переговорах в Париже, которые состоялись на прошлой неделе, президент Украины согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Однако волонтер Роман Доник написал в соцсети, что Киеву уже некого отдавать. Мол, во время последнего обмена, который состоялся в сентябре, украинская сторона отдала весь обменный фонд. Действительно ли это так – читайте в сюжете 24 канала.

      Видео: кого Украина отдаст России в новом обмене пленными

      Кризис и обвал гривны: что грозило Украине без национализации "Приватбанка"

      Три года назад начался процесс национализации "Приватбанка". И хотя есть те, кто жалуется на то, что власть силой забрала финансовое учреждение у владельца, однако выбора не было.

      Видео: почему министерство финансов стало владельцем крупнейшего банка и зачем это было нужно

      IT для начинающих: где в Украине можно бесплатно овладеть программированием

      С каждым годом в Украине растет количество желающих изучить программирование. В IT-сферу переходят люди из совершенно разных профессий. Научиться программировать может каждый, даже если нет соответствующего образования. Украинцы создали уникальныое образовательное учреждение, в котором все желающие могут с нуля изучить программирование. Особенность системы Mate Academy заключается в том, что каждый может бесплатно научиться программировать. Взамен плату за обучение студентов берут только после их трудоустройства.

      Видео: больше о системе Mate Academy

      Почему в Украине аномально теплая зима

      Синоптики зафиксировали 18 декабря рекордно теплую температуру в столице – 12 градусов выше нуля. А в некоторых регионах температура повысилась до +15. В Ровно даже установили рекорд – самый теплый декабрь по последние 75 лет.

      Видео: когда нам готовиться к похолоданию и чем для украинцев может обернуться такая теплая зима

       

       

      Гороскоп на неделю 23 – 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
      сегодня
      2054
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Обмен пленными Убийство Павла Шеремета Видео недели
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:10 Самые смешные мемы недели: Аваков бьет дважды, исконно русские болота Путина, выжить после
      Василь Денисюк 86
      сегодня , 19:30 Кого Украина отдаст России в обмене пленными, последствия демонизации ветеранов – видео недели
      Северин Трач 141
      сегодня , 19:00 Важнейшие прорывы в борьбе с раком, которые ученые осуществили в 2019 году
      Марія Бондар 118
      сегодня , 19:00 Бджоли проти меду, або Закриття гральних закладів: хто кого у цій війні
      Артем Овдієнко 745
      сегодня , 18:00 Хто допомагав Вовку уникнути відповідальності: імена скандальних суддів
      Роман Маселко 123
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук