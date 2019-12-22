Кого Україна віддасть Росії в обміні полоненими, наслідки демонізації ветеранів – відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Чому не варто демонізувати ветеранів

Затримання Антона Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета розкололи українське суспільство. Звинувачення у скоєнні найрезонанснішого вбивства пролунали наче закид усьому новому прошарку українського суспільства – ветеранам та волонтерам.

Відео: Чому не варто узагальнювати ситуацію та демонізувати ветеранів у ЗМІ

Обмін полоненими: кого Україна віддасть Росії

На перемовинах у Парижі, які відбулись минулого тижня, президент України узгодив обмін полоненими за схемою "всіх на всіх". Однак волонтер Роман Донік написав у соцмережі, що Києву вже нема кого віддавати. Мовляв, під час останнього обміну, який відбувся у вересні, українська сторона віддала увесь обмінний фонд. Чи дійсно це так – читайте у сюжеті 24 каналу.

Відео: кого Україна віддасть Росії в новому обміні полоненими

Криза та обвал гривні: що загрожувало Україні без націоналізації "Приватбанку"

Три роки тому розпочався процес націоналізації "Приватбанку". І хоч є ті, хто скаржиться на те, що влада силоміць забрала фінансову установу у власника. Проте вибору не було.

Відео: чому міністерство фінансів стало власником найбільшого банку і навіщо це було потрібно

IT для початківців: де в Україні можна безкоштовно опанувати програмування

З кожним роком в Україні зростає кількість охочих вивчити програмування. В IT-cферу переходять люди із зовсім різних професій. Навчитися програмувати може кожен, навіть якщо немає відповідної освіти. Українці створили унікальний освітній заклад, в якому всі охочі мають змогу з нуля вивчити програмування. Особливість системи Mate Academy полягає в тому, що кожен може безкоштовно навчитися програмувати. Натомість плату за навчання у студентів беруть лише після їхнього працевлаштування.