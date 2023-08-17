Провоцировала стычки в Лавре, называла войну "гражданской": объявили подозрение одиозной блогеру

Поклонники московских попов пытались остановить выдворение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Едва ли не больше всех защищала на соответствующих митингах агентов ФСБ в рясах блогер Виктория Кохановская. Вероятно, именно ей было объявлено очередное подозрение из-за отрицания агрессии России.

В четверг, 17 августа, в Офисе генпрокурора и СБУ сообщили, что объявили о подозрении инфлюенсеру, провоцировавшей стычки у Лавры в Киеве. Из-за презумпции невиновности ее имя не указано, однако из контекста и фото можно догадаться, что речь идет о Кохановской.

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Подозрение блогеру

Как пишут в Службе безопасности, женщина активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года. Она выступала против выдворения московских попов из святыни и перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Тогда она разгоняла в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.

Также блогер публично отрицала вооруженную агрессию России против Украины и провоцировала религиозную ненависть. По этому факту ей объявили о подозрении. Правоохранители провели обыски по ее месту жительства и обнаружили технику, которую она использовала для продвижения пропаганды.

Обыски по месту жительства блогера-предательницы / Фото Офиса генпрокурора

К тому же в своих социальных сетях подозреваемая называла российско-украинскую войну "гражданским конфликтом" и давала так называемые "прогнозы" по захвату врагом всей территории нашего государства.

Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса. В ближайшее время должно состояться судебное заседание по избранию подозреваемой меры пресечения.

В СБУ отмечают, что деструктивный контент, который создавала блогер, подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы. Затем они представляли искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины.

В случае доказывания ее вины в суде, ей грозит реальный срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Не первое дело