Провоцировала стычки в Лавре, называла войну "гражданской": объявили подозрение одиозной блогеру
Источник:СБУ
Поклонники московских попов пытались остановить выдворение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Едва ли не больше всех защищала на соответствующих митингах агентов ФСБ в рясах блогер Виктория Кохановская. Вероятно, именно ей было объявлено очередное подозрение из-за отрицания агрессии России.
В четверг, 17 августа, в Офисе генпрокурора и СБУ сообщили, что объявили о подозрении инфлюенсеру, провоцировавшей стычки у Лавры в Киеве. Из-за презумпции невиновности ее имя не указано, однако из контекста и фото можно догадаться, что речь идет о Кохановской.
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Подозрение блогеру
Как пишут в Службе безопасности, женщина активно участвовала в провокациях на территории Киево-Печерской лавры в конце марта и начале апреля 2023 года. Она выступала против выдворения московских попов из святыни и перехода УПЦ МП в Православную церковь Украины.
Тогда она разгоняла в соцсетях собственные видеостримы, в которых подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев.
Также блогер публично отрицала вооруженную агрессию России против Украины и провоцировала религиозную ненависть. По этому факту ей объявили о подозрении. Правоохранители провели обыски по ее месту жительства и обнаружили технику, которую она использовала для продвижения пропаганды.
Обыски по месту жительства блогера-предательницы / Фото Офиса генпрокурора
К тому же в своих социальных сетях подозреваемая называла российско-украинскую войну "гражданским конфликтом" и давала так называемые "прогнозы" по захвату врагом всей территории нашего государства.Обратите внимание! Досудебное расследование ведется по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса. В ближайшее время должно состояться судебное заседание по избранию подозреваемой меры пресечения.
В СБУ отмечают, что деструктивный контент, который создавала блогер, подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы. Затем они представляли искаженную информацию как позицию рядовых граждан Украины.
В случае доказывания ее вины в суде, ей грозит реальный срок до 5 лет с конфискацией имущества.
Не первое дело
- В апреле правоохранители задержали четырех сторонников УПЦ МП, которые, в частности, сломали двери в один из корпусов Киево-Печерской лавры. Среди них, как известно, была Виктория Кохановская.
- После этого именно ей было объявлено о подозрении по статье о хулиганстве. В Уголовном кодексе говорится, что санкция предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
- Впоследствии состоялось заседание по избранию ей меры пресечения по этой статье. Собственно, суд назначил блогеру 21 апреля круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
- Блогер Кохановская сама в соцсетях рассказывала об этом. Кроме того, правоохранители объявляли ей подозрение за разжигание розни. Интересно, что в конце июня ей сменили меру пресечения на ночной домашний арест.