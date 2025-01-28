КНДР отправит России более 100 артсистем, предназначенных для уничтожения Сеула, – The Telegraph

Северная Корея передает России более 100 артиллерийских систем Koksan. Эти системы, созданные для уничтожения войск Южной Кореи.

Эти 170-миллиметровые дальнобойные артсистемы являются одними из крупнейших в мире. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о гаубицах Koksan

170-мм гаубица M1989 Koksan, известные как "пушки чучхе" была разработана для обстрелов столицы Южной Кореи в случае войны.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Пхеньян намерен удвоить количество гаубиц, уже переброшенных в приграничный Курский район. Сейчас часть северокорейских сил отступила для восстановления.

По словам Буданова, в течение последних трех месяцев Ким Чен Ын передал России не менее 120 гаубиц M1989 Koksan и 120 реактивных систем залпового огня M1991.

В разговоре с The Warzone Буданов отметил, что Пхеньян готовит новую партию техники, которая, по данным аналитиков, уже находится в пути по железной дороге. В декабре зафиксировали отправку по меньшей мере 10 установок M1989 Koksan, которые прибыли, вероятно, до 7 января и были замечены в Курской области.

M1989 Koksan – условное название северокорейской самоходной артсистемы, впервые замеченной на параде в городе Коксан в 1989 году. Она является развитием установки М1978, которая была разработана еще в 1970-х годах и использовалась в Ирано-иракской войне.

Справка: Самоходная гаубица M1989 Koksan весом 40 тонн способна поражать цели на расстоянии более 40 км стандартными снарядами, в то время как для активно-реактивных боеприпасов этот показатель приближается к 60 километрам. Установка использует достаточно уникальный 170-мм калибр. Такая дальность существенно превышает возможности всей российской ствольной артиллерии, сравниться с которой может разве что советская корпусная 203-мм пушка 2С7 "Пион" с активно-реактивными снарядами.

Это оружие может представлять серьезную угрозу, отмечают в Милитарном. Оно способно "достать" до огневых позиций украинской дальнобойной артиллерии, в частности PzH2000, CAESAR и 2С22 "Богдана". Также Россия получает доступ к 170-миллиметровому арсеналу КНДР, который может быть довольно значительным, поскольку эта САУ изготавливается еще с 80-х годов.