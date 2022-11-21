Россияне вывезли сотни коллаборантов из Херсона и Запорожской области в Крым

Российские захватчики бегут из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Они берут с собой местных коллаборантов.

Отмечают, что оккупанты вывезли в Крым около 500 предателей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.

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Колаборантов перевозят в Крым

Речь идет не только о коллаборантах, но и членах их семей. Их расселили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.

Ранее захватчики эвакуировали из Железного Порта (Херсонская область) семьи российских работников, которых отвезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом.

Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако, по данным местного подполья, накануне гастролеры были вывезены в Скадовск.

оккупанты бегут из Новой Каховки