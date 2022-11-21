Россияне вывезли сотни коллаборантов из Херсона и Запорожской области в Крым
Источник:Центр национального сопротивления
Российские захватчики бегут из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей. Они берут с собой местных коллаборантов.
Отмечают, что оккупанты вывезли в Крым около 500 предателей из временно оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей.
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Колаборантов перевозят в Крым
Речь идет не только о коллаборантах, но и членах их семей. Их расселили в двух пансионатах в Севастополе. Большинство предателей скрывается на полуострове от уголовной ответственности.
Ранее захватчики эвакуировали из Железного Порта (Херсонская область) семьи российских работников, которых отвезли в регион из-за отказа местных сотрудничать с врагом.
Около 50 россиян расквартированы в пансионатах, захваченных россиянами в начале оккупации населенного пункта. Однако, по данным местного подполья, накануне гастролеры были вывезены в Скадовск.
оккупанты бегут из Новой Каховки
После новостей об освобождении Херсона предатели начали бежать из оккупированной Новой Каховки. Город расположен на левом берегу Днепра, напротив Берислава.
Оккупационные власти сообщали, что коллаборантов и их семей эвакуируют из города в сторону Арабатской стрелки.
Речь шла об эвакуации семьи и самих работников Управления труда и социальной политики Новокаховской оккупационной администрации. Для них выделили два автобуса.Обратите внимание! Большинство ведущих экспертов отмечают, что уже этой зимой украинские военные могут освободить Крым. Министерство обороны прогнозирует, что война может окончиться весной .