Орда не меняет методов: почему фанаты "русского мира" не живут долго

Приверженцы ордынского мира не имеют критического мышления. История повторяется всякий раз.

Исторические параллели

Когда Чингисхан осаждал Бухару, он не смог взять ее с налета штурмом, поэтому написал жителям города: "Тот, кто на нашей стороне, находится в безопасности".

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Жители Бухары разделились на две группы. Первые отказались подчиняться Чингисхану, а вторые согласились.

Предатели не нужны никому

Чингисхан написал тем, кто согласился ему подчиниться: "Если вы поможете бороться с отказавшимися, мы доверим вам ваш город". Итак, они выполнили его приказ, и между двумя группами разразилась война.

В конце концов "поклонники Чингисхана" победили, но большим потрясением стало то, что завоеватели взяли в руки оружие и начали их убивать.

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И тут Чингисхан сказал слова: "Если бы они были верны, то не предали бы своих братьев ради нас, когда мы были для них чужими".

Мораль: тот, кто предал один раз, предаст и второй.

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