Движение электрички Киева между Почайной и Святошино перекрыли: стало известно почему

В Киеве было временно перекрыто движение кольцевой электрички между станциями "Почайна" и "Святошино". Произошло это из-за схождения с путей грузового вагона.

Во вторник утром, 14 ноября, около 07:40 телеграм-канал о Киевской кольцевой электричке и обновленных пригородных сообщениях Укрзализныци рассказал о ситуации из-за схождения грузового вагона.

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Частичное перекрытие движения электрички в Киеве

Сообщается, что восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до 10:00. Пассажиров просят учесть это при планировании поездок, поскольку произошли изменения в графике движения поездов.

Из-за ликвидации последствий схождения грузового вагона, движение кольцевой электрички между станциями "Почайна" и "Святошино" временно перекрыто. Поезда двигаются с отклонением от графика,

– говорится в сообщении.

Кроме того, у жителей и гостей столицы извинились, констатировав, что продолжается работа по исправлению ситуации.

Обратите внимание! По состоянию на 09:30 было известно, что движение поездов между Почайной и Святошино через другой путь и от Святошино по южному полукольцу через Киев-Пассажирский, Выдубичи, Дарницу и Троещину вернулось к графику.

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