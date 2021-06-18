Колесо от грузовика "оторвало" руку: на Ровненщине трагически погиб пешеход

18 июня 2021 , 00:06
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Источник:

Ровненский областной центр экстренной медицинской помощи

В городе Березно, что на Ровненщине, случился трагический инцидент. Во время движения от грузовика отлетело колесо, оно попало в мужчину, который шел неподалеку.

Колесо "оторвало" пешеходу руку. Его срочно госпитализировали. К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину.

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Травмы были несовместимы с жизнью

Умершему мужчине было 45 лет. По информации медиков, прибывших на место аварии, колесо попало в область его правой руки.

Справка. Врачи установили предварительный диагноз – травматическая ампутация правой верхней конечности на уровне нижней трети плеча.

Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в Березневскую центральную районную больницу. В 19:00 стало известно, что он умер.

Трагедия в Березно: смотрите видео (осторожно, 18+!)

Что говорят в полиции

  • Полицейские уже открыли уголовное производство. Они уточнили, что ДТП произошло на улице Корецкий. И также установили, что трагедия произошла из-за разгерметизации колеса.
  • За рулем грузовика УРАЛ находился 40-летний житель города. По предварительной информации, он был трезв. Однако у него также отобрали образцы крови.
  • По факту нарушения правил безопасности дорожного движения уже начали досудебное расследование. Максимальная санкция статьи – 8 лет лишения свободы.
Автор: Ірина Буртик