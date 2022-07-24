Нам нужно истощить россиян: Арестович объяснил, когда начнется контрнаступление ВСУ

Пока армия оккупантов сохраняет возможность наступать, ВСУ будет истощать ее маневровой обороной. Раньше идти в конрнаступление будет нецелесообразно.

В ВСУ все идет по плану. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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ВСУ истощают врага

Главным условием удачного контрнаступления является прекращение способности врага наступать. Арестович отметил, пока российская армия сохраняет способность наступать, нет смысла уходить в контрнаступление. Таким образом, будут встречные контрудары. Политик объяснил, что все силы, которые Украина насобирала, придется тратить на встречные бои.

Нам нужно их истощить. Мы это делаем, осуществляя маневровую оборону на тех участках, где они пытаются наступать,

– сказал Арестович.

Основная зона, куда стянуто 60% их сил, это направление от Изюма до Бахмута. оккупанты терпят там безумные потери.

ВСУ имеют успехи на Юге

Украинские военные уверенно продвигаются в Херсонской области. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, несмотря на наглые заявления оккупантов, процесс освобождения региона продолжается.

Перед этим пресс-секретарь ОК "Юг" заявила, что контрнаступление на Херсонщине есть, но оно происходит в условиях тишины.

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