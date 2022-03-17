Количество активных боев и наступление врага снижены, – заместитель главы Минобороны
Источник:телеканал Рада
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что последние несколько дней в войне России против Украины заметна характерная тенденция.
По ее словам, количество активных боев снижено, как и наступательная активность врага. Однако в осаде все еще находится Мариуполь.
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Анна Маляр сообщила, что общая картина врага для него неутешительна. Потому что в большинстве его мест дислокации логистика уничтожена.
Это означает, что даже вражеские командиры не могут сегодня связываться с большинством своих подчиненных. Это значит, что у них сложности с провиантом. Это значит, что у них сложности с дозаправкой,
– объяснила Анна Маляр.
По ее мнению, здесь есть две причины:
Первая – это то, что враг рассчитывал на очень быстрый блицкриг и поэтому они не готовились, что это будет больше, чем 10 дней.
Вторая – Вооруженные Силы Украины уничтожили даже то, что у них было.
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