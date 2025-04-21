Сколько людей проживают в Украине, в том числе и на оккупированных территориях: демограф ответил

Количество населения в Украине после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году сократилось. Сейчас в нашем государстве проживают около 34 миллионов человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова доктора экономических наук, заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александра Гладуна в интервью "РБК-Украина".

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Сколько людей сейчас проживает в Украине

Александр Гладун отметил, что, по оценке Института демографии и проблем качества жизни, на начало 2022 года в границах Украины 1991 года проживало 42 миллиона человек. На начало 2025-го – где-то 34 миллиона.

Это включая Крым, ОРДЛО и захваченные территории и захваченные территории,

– объяснил демограф.

В то же время он отметил, что сейчас институт начал работу по новым подсчетам и вскоре скорректирует оценки по численности населения Украины.

Гладун подчеркнул, что сейчас демографическая ситуация в Украине плохая, но во время войны она не может быть хорошей, поскольку сокращается рождаемость, и повышается смертность.

"А еще на демографию влияют огромные миграционные потоки – как внутри страны, так и за границу", – отметил ученый.

К слову, ранее Александр Гладун сообщал, что на подконтрольной территории Украины сейчас проживает около 29 миллионов человек. В то же время он отметил, что погрешность может составлять плюс-минус 1 миллион человек.