Количество новых больных COVID-19 в Италии бьет рекорды: за сутки более 98 тысяч

В Италии зарегистрировали рекордное количество новых больных коронавирусом. Так, в течение суток 29 декабря COVID-19 подхватили более 98 тысяч итальянцев.

Большинство госпитализированных невакцинированные

Такое количество больных на 25% превышает показатель за 28 декабря. Так, Италия с начала недели бьет рекорды по количеству зараженных.

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В целом в течение суток в больницы госпитализировали около 500 итальянцев, из них 126 отправили сразу в отделение интенсивной терапии.

136 больных, к сожалению, умерли. В то же время общее число жертв вируса в стране составляет 137 091.

В Италии увеличивают количество тестирований

Около трети новых случаев зарегистрировали в Ломбардии. Из-за нехватки персонала в провинции даже отменили около сотни пригородных поездов.

Из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом в Италии начали проводить больше тестов. Только за сутки на COVID-19 проверили более миллиона человек.

Вскоре в города Кодоньо и Лоди прибудут военные, чтобы помочь проводить тесты.

Какие ограничения действуют в Италии

Носить защитные маски в Италии нужно даже на улице.

Все ночные клубы, танцевальные залы запрещены. Дискотеки под открытым небом также нельзя устраивать.

Учеников школ регулярно тестируют на коронавирус.

Въезд в Италии запрещен даже для вакцинированных украинцев. Такое ограничение будет действовать минимум до 31 января.

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