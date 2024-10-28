Количество пострадавших в Харькове возросло до 8, среди них – работник полиции

Россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по центру Харькова поздно вечером 28 октября. К сожалению, в результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Пока известно, что количество раненых возросло по меньшей мере до 8. О том, есть ли погибшие в результате удара, что известно о пострадавших – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о пострадавших в результате атаки на Харьков

Россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по центральной части города и по открытой территории, в результате чего повредило здание Госпрома. В целом уничтожены сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах.

Сначала городской голова Игорь Терехов сообщил о 5 раненых после вражеской атаки. Позже, по данным главы Харьковской ОВ, количество пострадавших возросло до 6. Отмечалось, что они находятся в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет.

Среди раненых, по информации прокуратуры, были мужчины и женщины. В части диагностировали легкие ранения, у не менее трех – острую реакцию на стресс. Кроме того, у работницы одного из отделений областной больницы в Харькове – порезы стеклом из-за выбитых в результате взрыва окна.

К счастью, пациенты ранения не получили. Уже по состоянию на 23:26 количество пострадавших увеличилось до 8 – пятеро мужчин и трех женщин. Среди них находившийся на дежурстве правоохранитель, прохожие, и люди, которые находились в здании.