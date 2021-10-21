Количество рейдовых групп увеличилось, – в Нацполиции рассказали о проверке соблюдения карантина

Сейчас в Украине действуют ограничения на перевозку пассажиров конкретно межобластного сообщения. Речь идет о железнодорожном и автобусном сообщении между регионами.

Обязательным условием для того, чтобы попасть в автобус, является наличие COVID-сертификата или справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Об этом в эфире 24 канала рассказала пресс-офицер Национальной полиции Украины Марьяна Рева.

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Перевозчики будут платить штраф

"Проверки будут проводить выборочно, патрульная полиция, а также работники Укртрансбезопасности будут останавливать автобусы выборочно для проверки", – сообщила пресс-офицер.

У водителей и некоторых пассажиров могут проверить наличие документов, подтверждающих так называемую COVID-безопасность, отметила Марьяна Рева.

Если у человека нет соответствующего сертификата или справки, то административный протокол составляют на перевозчика, ответственность пока только на нем.

Перевозчик будет платить штраф, который установит суд. Примерный размер — 34 – 51 тысяча гривен,

– сказала пресс-офицер Национальной полиции.

Рейдовые группы не прекращали работу

В красной зоне и в некоторых регионах оранжевой зоны, которые ужесточили ограничения на своей территории, работа в заведениях общественного питания разрешена только при наличии привитых 100% персонала и посетителей в частности.

"Специально созданные рейдовые группы не прекращали свою работу в течение всего времени карантина. Просто сейчас их количество увеличилось. Туда входят сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы, также других компетентных органов", – объяснила Марьяна Рева.

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Она добавила, что проверку соответствующих заведений выборочно проводят ежедневно. Обычно администрация заведения сразу предоставляет весь пакет имеющихся сертификатов о прививках своих работников. Поэтому на самом деле проверка происходит быстро.

"Перечень компетентных органов, ответственных лиц, определен в соответствующем постановлении Кабмина. Поэтому фактически мы просто выполняем закон. На самом деле невозможно обеспечить, чтобы 100% только полицейские проводили проверку, потому что на это нужно очень много людей", – объяснила пресс-офицер Нацполиции.

Марьяна Рева о проверке карантинных требований: видео

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