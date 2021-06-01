Преступление и наказание: число рейсов Белавиа уменьшилось на 80% после ситуации с Протасевичем

Вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске, с которого сняли Романа Протасевича и Софию Сапегу, сильно ударила по белорусской авиации. Так количество рейсов "Белавиа" с 23 мая уменьшилось на 80%.

Вместо 21 страны мира самолеты авиакомпании летают только в 9. Об этом сообщили представители "Белавиа".

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В компании, возможно, сократят персонал

Также в компании отметили, что пока за помощью к власти не обращались, так как "Белавиа" – акционерное общество, которое полагается на собственные силы. Среди вариантов рассматривают сокращение персонала, однако не на 50%, как сообщали в СМИ. Решение о кадровых изменениях будут принимать руководители подразделений.

Что касается России отдельно, то в "доковидное" время авиакомпания выполняла 140 – 150 рейсов в неделю, сейчас – 13. Другую статистику из-за увеличения занятости всех ведомств трудно предоставить,

– отметили в "Белавиа".

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