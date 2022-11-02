Количество российских пленных увеличилось, – в разведке намекнули на новые обмены
Украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы освободить каждого гражданина нашего государства из российского плена. Недавно 50 украинских военных и 2 гражданских вернулись домой.
ВСУ продолжают брать в плен немотивированных и деморализованных россиян. Их количество в Украине только растет. Об этом 24 каналу сказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
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Обмены продолжаются
По словам Юсова, после успехов ВСУ на Харьковском и Южном направлениях и объявлении так называемой частичной мобилизации значительно увеличилось количество пленных россиян.
С начала полномасштабного вторжения 1031 украинец вернулся из российского плена. Продолжается подготовка к последующим обменам. Я думаю, что в ближайшее время у нас будут новости на этот счет,
– заметил представитель ГУР.
Он добавил, что в настоящее время зафиксировано большое количество обращений и значительный информационный эффект, в частности – в России. Есть конкретные результаты среди сдавшихся в плен по программе "Хочу жить". Украина является цивилизованным государством, мы придерживаемся "Женевских конвенций".
Хорошая программа, рекомендую всем россиянам. Вас здесь накормят, оденут и без вашего согласия даже не вернут к Путину. Используйте. Другая альтернатива – черный целлофановый пакет,
– подчеркнул Юсов.
По словам пресс-секретаря ГУР, те пленные оккупанты, которые не желают возвращаться в Россию, находятся в статусе военнопленных к победе Украины. А дальше – это вопросы других правовых механизмов и процедур.
"К ним имеют доступ международные организации - ООН, "Красный крест". Проводится мониторинг условий содержания, оказывается медицинская помощь - все то, чего у большинства из них нет даже на территории России", – сказал Юсов.
Россия не торопится возвращать своих военных
Как утверждает Юсов, Украина как государство прилагает гораздо больше усилий для возвращения своих граждан домой, чем государство-агрессорка.
Наша страна работает в этом направлении более слаженно, используя все механизмы и взаимодействие разных структур между собой. Координационный штаб по обращению с военнопленными – это межведомственная структура, которая действительно работает и прилагает усилия, чтобы вернуть наших защитников,
– подчеркнул представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
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