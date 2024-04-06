Однако важно отметить, что между комплексами и пусковыми установками есть большая разница. Эти понятия часто путают. Поэтому, чем отличается комплекс и пусковая установка ЗРК Patriot, объяснил в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап.

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Комплекс и установка – не одно и тоже

К комплексу относится командная машина, машина с локатором, транспортная машина, дизель-генератор, пусковые установки и тому подобное. Всего около 13 объектов. То есть пусковая установка является одним из элементов комплекса Patriot.

Довольно часто путают понятие комплекса с установкой. Последних в мире примерно в 4 – 8 раз больше чем комплексов,

– отметил авиационный эксперт.

По его словам, современных мощных локаторов, которые могут выполнять функции для баллистического перехвата, на самом деле немного. ЗРК Patriot в Европе незначительное количество. Преимущественно оперируют цифрами пусковых установок. Например, в Греции ориентировочно 36 пусковых установок и 6 – 7 комплексов.

Партнеры могли бы обмениваться или передать Украине в аренду комплексы, но этого не происходит. По мнению авиационного эксперта, это не входит в планы ни Германии, ни Соединенных Штатов.

Как растут возможности Украины

Сейчас некоторые партнеры выступают против вступления Украины в НАТО. В частности, США и Германия. Это стало таким мощным звоночком, что надо рассчитывать на себя.

В Украине появилось высокотехнологичное оружие собственного производства, которое способно наносить поражения. В частности, по заводам по производству "Шахедов" и НПЗ в Татарстане, который расположен в 1300 километрах от Украины. По использованию этого вооружения Украина не имеет никаких запретов со стороны партеров.

"Украинские дроны, которые в течение года достигли нового уровня эффективности, частично начали выполнять функции F-16. Наши возможности впечатления значительно выросли. Если посмотреть на то, что мы сейчас делаем на море и в воздухе, то это и асимметричная война, которая начала осуществляться", – добавил Криволап.

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