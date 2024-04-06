Проте важливо зазначити, що між комплексами та пусковими установками є велика різниця. Ці поняття часто плутають. Тож, чим відрізняється комплекс та пускова установка ЗРК Patriot, пояснив в етері 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап.
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Комплекс й установка – не одне й теж
До комплексу належить командна машина, машина з локатором, транспортна машина, дизель-генератор, пускові установки тощо. Загалом близько 13 об'єктів. Тобто пускова установка є одним з елементів комплексу Patriot.
Досить часто плутають поняття комплексу з установкою. Останніх у світі приблизно в 4 – 8 разі більше ніж комплексів,
– зазначив авіаційний експерт.
За його словами, сучасних потужних локаторів, які можуть виконувати функції для балістичного перехоплення, насправді небагато. ЗРК Patriot у Європі незначна кількість. Переважно оперують цифрами пускових установок. Наприклад, у Греції орієнтовно 36 пускових установок й 6 – 7 комплексів.
Партнери могли б обмінюватися або передати Україні в оренду комплекси, але цього не відбувається. На думку військового експерта, це не входить в плани ані Німеччини, ані Сполучених Штатів.
Як зростають можливості України
Зараз деякі партнери виступають проти вступу України в НАТО. Зокрема, США і Німеччина. Це стало таким потужним дзвіночком, що треба розраховувати на себе.
В України з'явилась високотехнологічна зброя власного виробництва, яка здатна завдавати ураження. Зокрема, по заводах з виробництва "Шахедів" та НПЗ у Татарстані, який розташований за 1300 кілометрів від України. Щодо використання цього озброєння Україна немає жодних заборон з боку партерів.
"Українські дрони, які протягом року досягли нового рівня ефективності, частково почали виконувати функції F-16. Наші можливості враження значно зросли. Якщо подивитися на те, що ми зараз робимо на морі та у повітрі, то це та асиметрична війна, яка почала здійснюватися", – додав Криволап.
Заклики України про посилення ППО
- Росія продовжує тероризувати українців масованими обстрілами. Повітряним силам ЗСУ потрібно більше систем ППО для захисту населення. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з закордонними колегами та попросив їх про допомогу.
- Зокрема, Кулеба поспілкувався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Після розмови він подякував Держсекретарю США за те, що одразу вжив заходів у відповідь на заклик про системи Patriot.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський також попросив союзників Києва надати Україні новітні системи ППО. За його словами, протягом березня 2024 року Росія випустила по Україні понад 400 ракет різних типів, понад 600 "Шахедів" та понад 3 000 КАБ.