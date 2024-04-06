Проте важливо зазначити, що між комплексами та пусковими установками є велика різниця. Ці поняття часто плутають. Тож, чим відрізняється комплекс та пускова установка ЗРК Patriot, пояснив в етері 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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Комплекс й установка – не одне й теж

До комплексу належить командна машина, машина з локатором, транспортна машина, дизель-генератор, пускові установки тощо. Загалом близько 13 об'єктів. Тобто пускова установка є одним з елементів комплексу Patriot.

Досить часто плутають поняття комплексу з установкою. Останніх у світі приблизно в 4 – 8 разі більше ніж комплексів,

– зазначив авіаційний експерт.

За його словами, сучасних потужних локаторів, які можуть виконувати функції для балістичного перехоплення, насправді небагато. ЗРК Patriot у Європі незначна кількість. Переважно оперують цифрами пускових установок. Наприклад, у Греції орієнтовно 36 пускових установок й 6 – 7 комплексів.

Партнери могли б обмінюватися або передати Україні в оренду комплекси, але цього не відбувається. На думку військового експерта, це не входить в плани ані Німеччини, ані Сполучених Штатів.

Як зростають можливості України

Зараз деякі партнери виступають проти вступу України в НАТО. Зокрема, США і Німеччина. Це стало таким потужним дзвіночком, що треба розраховувати на себе.

В України з'явилась високотехнологічна зброя власного виробництва, яка здатна завдавати ураження. Зокрема, по заводах з виробництва "Шахедів" та НПЗ у Татарстані, який розташований за 1300 кілометрів від України. Щодо використання цього озброєння Україна немає жодних заборон з боку партерів.

"Українські дрони, які протягом року досягли нового рівня ефективності, частково почали виконувати функції F-16. Наші можливості враження значно зросли. Якщо подивитися на те, що ми зараз робимо на морі та у повітрі, то це та асиметрична війна, яка почала здійснюватися", – додав Криволап.

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