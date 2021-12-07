Количество жертв ДТП под Черниговом продолжает расти
Источник:Фейсбук ГСЧС Украины
Количество жертв жуткого ДТП под Черниговом во вторник, 7 декабря, возросло до 13 человек. Кроме того, известно о 7 пострадавших. Их госпитализировали. Деталей о самочувствии травмированных не раскрывают.
Пресс-служба ГСЧС сообщила, что к расследованию причин трагедии и ликвидации последствий ДТП привлекли 113 человек и 45 единиц техники.
Заметьте Маршрутку смяло, грузовик – развалился: фото с места смертельного ДТП на Черниговщине
Грузовик врезался в маршрутку
Жуткое ДТП произошло на Н-27 Чернигов – Гремяч около 07:55. Грузовик влетел в маршрутку и буквально смял ее.
Чтобы спасти пострадавших и достать тела погибших из салона, пришлось привлекать спасателей. На обнародованных кадрах видно, что вещи пассажиров разбросало по дороге.
Причины ДТП сейчас устанавливают. Детали не раскрывают. Оба транспортных средства – в ужасном состоянии: грузовик фактически развалился, а перед маршрутки – почти полностью разрушен.
Сейчас на месте ДТП работают следователи.Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.
Число погибших растет
- Сначала сообщили, что в результате ДТП погибли 10 человек.
- Тогда говорилось, что большинство пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения.
- Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 11.
Сообщение ГСЧС:
В результате ДТП вблизи с. Брусилов, #Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 7 человек травмированы, которые с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 единиц техники.