Шансы на чудо уменьшаются: число жертв обвала многоэтажки в Майами резко возросло
Источник:AP
По состоянию на 6 июля число жертв в результате обвала многоэтажки возросло до 28 человек. Кроме того, еще 117 человек считают пропавшими без вести.
Когда уцелевшую часть здания удалось снести, это позволило спасателям войти в ранее заблокированные помещения. В частности, спальни, где еще за несколько мгновений до трагедии отдыхали люди.
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В то же время работу специалистов существенно осложнил ураган Эльза, который приблизился к США.
Представители местных властей рассказали, что искусственный взрыв позволит спасателям ускорить темпы работы. Кроме того, можно будет увеличить количество специалистов, работающих на месте трагедии.
Однако спасатели рассказывают, что с каждым днем шансы найти под обломками живых – уменьшаются. В то же время людей просят не отчаиваться и надеяться на чудо.
Госпожа мэр Даниэлла Левин Кава заявила, что главная задача – "не оставить камня на камне", сделать все возможное и отыскать всех, кого сейчас считают пропавшими без вести.
Трагедия в Майами: главное
- Многоэтажка в Сарфсайде под Флоридой обрушилась еще 23 июня 2021 года. На место происшествия сразу направили 80 спасателей. Поиски людей, пропавших под завалами, начали немедленно.
- Президент Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации.
- Впоследствии на месте трагедии вспыхнул пожар. Кроме того, СМИ сообщили о взрыве на нижних этажах.
- Поскольку к Флориде двигался ураган Эльза, спасатели приняли решение снести уцелевшую часть здания с помощью взрывчатки.