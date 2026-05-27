Ученые выяснили, кто чаще всего становится коллаборантом: что узнали о предателях Украины

К сожалению, в Украине живет немало людей, которые готовы сотрудничать с оккупантами, корректировать огонь и сдавать позиции наших Сил обороны. Украинские спецслужбы работают над этим и выявляют предателей, но уже есть немало случаев, когда действия коллаборационистов вредили государству. Важно исследовать и следить за этим, чтобы в будущем понимать, как противодействовать.

Ученые пытались составить криминологический и психологический портрет коллаборациониста, в частности, кто этот человек, в каких условиях он рос, как жил и почему согласился предать страну, передает 24 Канал.

Что делают с коллаборационистами в Украине?

По статье о коллаборационистской деятельности с начала полномасштабного вторжения было открыто более 11 тысяч уголовных производств. Из них суды вынесли уже 3 тысячи приговоров.

Исследователи проводили глубинные интервью, тесты и анкеты для 50 мужчин и 50 женщин, которые уже непосредственно в тюрьмах.

По состоянию на май 2025 года за решеткой находились 579 человек. Их признали виновными по статьям, связанными с коллаборационистской деятельностью. Ученые отметили, что большую часть из них составляют мужчины – 72%. Женщины-коллаборационистки – 28%,

– сказала София Трощук.

Кроме того, интересно, что 82% осужденных коллаборационистов не имели высшего образования. Предателей государства обнаруживают в разных регионах Украины, а их возраст – это преимущественно люди 40+, в частности те, кто родились в советские времена.

Конечно, есть идейники. Те, кто действительно стремится к "русскому миру". Однако часто коллаборационисты, говорят исследователи, были просто инфантильными. То есть думали, что они "маленькие люди", придет сейчас "взрослый" и наведет порядок, а им – за деньги или под давлением, придется просто выполнить часть работы,

– отметила ведущая 24 Канала.

Она также отметила, что Координационный штаб имеет собственный проект, который называется "Хочу к своим". Это возможность для всех желающих коллаборационистов выехать в Россию. Однако в ГУР говорят, что, после выполненных задач, россиянам эти люди уже не нужны. Их бросают на произвол судьбы.

Однако проект "Хочу к своим" имеет 1 миллион просмотров, а более 400 коллаборационистов согласились и ждут выезда. Из них 70 сторонников России уже поехали "к своим" – их обменяли на украинцев, находившихся в российской неволе.

СБУ задержала коллаборанта, который наводил атаку на Киев

СБУ задержала агента российских спецслужб, который корректировал ракетно-дроновую атаку по Киеву 24 мая. Уже на следующий день после обстрела он проводил доразведку возле одного из объектов Минобороны и фиксировал последствия вражеских ударов.

По данным следствия, собранную информацию фигурант должен был передавать куратору из России в режиме реального времени. Оккупанты планировали использовать эти данные для подготовки новых и корректировки повторных атак по столице.

Заказ врага выполнял 18-летний киевлянин, который попал во внимание российских спецслужб, когда искал "легкие заработки" в Телеграмм-каналах. После вербовки агент выезжал в пригород столицы, где на гугл-карте обозначал транспортные коридоры, которыми перегоняют военную технику ВСУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества,

– добавила София Трощук.

Она подытожила, что подобные исследования коллаборационистов очень важны, ведь в будущем помогут лучше понимать, как работать с такими людьми.

