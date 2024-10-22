Сотрудничество с КНДР не только военное: как выживают мариупольцы в оккупации

Россияне снимают множество пропагандистских сюжетов о жизни во временном оккупированном Мариуполе. Однако в этих роликах российские захватчики показывают тотальную ложь.

Ведь на самом деле в большинстве временно оккупированных городов, в частности Мариуполе, люди просто выживают. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

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С какими проблемами сталкиваются мариупольцы

Очевидно, опыт эфемерных и фейковых сюжетов россияне переняли у Северной Кореи. С помощью пропаганды мариупольцев пытаются заставить забыть о проблемах с продуктами, работой, медициной и тому подобное.

В Мариуполе нет медицины. Профильных специалистов надо ждать по 2 – 3 месяца. Люди вынуждены ездить в Россию, в частности, в Ростов на прием к врачу,

– отметил депутат Мариупольского городского совета.

Значительно подорожали цены на продукты, а их качество низкое.

К слову, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе вырос уровень смертности. За неделю умирает 300 – 400 человек, что в 8 – 10 раз больше, чем до полномасштабного вторжения.

Какая причина проблем в Мариуполе

Одна из причин, почему жизнь в Мариуполе превратилась в выживание – коррупция. В частности, оккупационная администрация в городе "крышует" все магазины, рынки и тому подобное. Оккупанты и коллаборационисты на всем зарабатывают деньги, а мариупольцы вынуждены выживать в сверхсложных условиях в уничтоженном Мариуполе.

Объемы колоссальные. Вся гуманитарная помощь, которую якобы направляет страна-агрессор, разворовывается, а потом ее продают в магазинах,

– отметил Забавин.

Кстати, недавно российские оккупационные спецслужбы арестовали из-за коррупции заместителя гауляйтера Мариуполя по вопросам экономики Евгения Бадягина, который до полномасштабного вторжения работал в департаменте экономики.

"Можно только представить, каких объемов достигла коррупция, если за него взялись российские спецслужбы. Сейчас проверяют всю администрацию. В частности, нового псевдомера оккупированного Мариуполя Олега Моргуна о причастности к хищению средств", – добавил депутат Мариупольского городского совета.