Где проходит граница между коллаборационизмом и вынужденными действиями

В Центре национального сопротивления объяснили, где проходит граница между вынужденными действиями и уголовным сотрудничеством с оккупантом. Некоторые действия, даже такие, которые помогли оккупантам, не считаются коллаборацией.

Часто враг заставляет население на оккупированных территориях помогать ему. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Какие действия являются коллаборацией, а какие – нет?

Под коллаборационизмом понимают сознательную помощь оккупанту. Коллаборационисты вполне сознательно и намеренно помогают укреплять оккупационный режим.

Среди самых очевидных проявлений коллаборационизма: участие во вражеской пропаганде, призывы поддерживать агрессора, заседание во властных структурах врага, передача оккупантам важных данных.

В то же время коллаборационистами не считаются врачи, учителя, коммунальщики, особенно, если их труд нужен для выживания населения. Также под это определение не подпадают те, кто действовал без намерения навредить или под принуждением.

Специалисты отмечают, что факт принуждения трудно доказать, а потому важно фиксировать доказательства давления.

Все о коллаборационизме и ТОТ

