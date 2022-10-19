Достойный потомок: дед коллаборанта Балицкого был главным полицаем при сталинских репрессиях

Наступление ВСУ изрядно пугает российских оккупантов. "Страдают" и предатели Украины, сейчас у них очередное обострение.

Так, недавно мелитопольский гауляйтер Евгений Балицкий упоминал отца. Он выложил в соцсети черно-белую фотографию с ним и поблагодарил за все, чему научился. Об этом 24 каналу сказал корреспондент из Запорожья.

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Фото коллаборант подписал так: "Отец всегда был примером и авторитетом, научил нас любить Родину, свою семью и нести ответственность за свои поступки". Действительно, ответственности за свои поступки Балицкому точно не избежать. Это неизбежно произойдет, но нужно немного подождать.

Евгений Балицкий с отцом / Фото из соцсетей

Семья с "мощной" историей

По словам корреспондента, отец предателя был военным авиамехаником, ушедшим в мелкие бизнесмены. Затем он приватизировал несколько предприятий в Мелитополе, довел их до ручки и порезал на металл. "Своего сына он "пристроил" в свой бизнес, поскольку он также закончил авиаучилище в России. Но военным летчиком не стал, а ушел "барыжить" в бизнесмены", – рассказал корреспондент из Запорожья.

Интересно, что двоюродный дедушка Балицкого – Всеволод Аполлонович Балицкий – чекист с 20-летним стажем. Благодаря массовым репрессиям он дослужился до постов комиссара государственного ранга и народного комиссара внутренних дел УССР в 34-37-х годах.

Дедушка Балицкого отвечал за Голодомор / Фото газеты "День"

То есть дедушка Балицкого был основным полицейским Украины в кровавые годы сталинских репрессий. Он принимал непосредственное участие в уничтожении украинского народа. В 1919 году в Екатеринославе (ныне Днепр) он занимался массовыми расстрелами всех, кто не нравился новой большевистской власти,

– заметил корреспондент.

Очевидно, добавляет он, "русскомировские" идеи в этой семье передавались по наследству. "И Женя Балицкий, который сейчас бегает, исполняет какие-то "коммунистические заветы" своего деда, уничтожившего много украинцев", – сказал корреспондент. Внук "достойно" продолжил дело деда.

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