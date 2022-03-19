Коллаборант и боевик-террорист из группировки "Сомали": СБУ провела очередные задержания

Служба безопасности Украины продолжает задерживать пособников врага на нашей территории. Нашим спецслужбам удается задерживать всех, кто оказывал содействие российским оккупантам.

СБУ отчиталась об очередных задержаниях тех, кто работает на пользу врага. Колаборантов выявляют по всей территории Украины.

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Задержанные коллаборанты

Вчера, 18 марта, Служба безопасности Украины произвела три задержания. В Ровенской области спецназовцы задержали мужчину, который передал российским оккупантам информацию о перемещении техники ВСУ и расположении воинских частей для нанесения авиаударов.

В Днепровской области СБУ разоблачила мошенников, которые выманивали деньги, предназначенные для обороны украинских городов.

В Винницкой области бойцам "Альфа" удалось схватить боевика так называемой "ДНР". Мужчина служил "сапером" в террористической группировке "Сомали".

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