Получил российский паспорт – теперь живет на вокзале в Белгороде: история любителя "русского мира"
На что надеялись изменники, которые пошли на сотрудничество с россиянами – неизвестно. Видимо, надеялись на "лучшую судьбу". Некоторые из них ее получили, как Николай, который получил российский паспорт и теперь живет на вокзале в Белгороде.
Коллаборант бомжует на вокзале
В сети появились фото коллаборанта, который за три дня до освобождения Волчанска получил от захватчиков российский паспорт.
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Николай получил российский паспорт и по просьбе пропагандистов призвал всех жителей делать так же – пойти на сотрудничество с оккупантами.
Сейчас коллаборант живет в Белгороде на вокзале, то есть стал бомжом – вполне ожидаемое и логическое "улучшение".
Хотел в россию – попал. Коллаборант с Харьковщины теперь бомжует на вокзале в Белгороде,
– написал активист Сергей Стерненко.
Вот как предатель радостно получал паспорт страны-оккупанта.Справка. За три дня до освобождения Волчанска россияне раздавали местным жителям свои паспорта. "Торжественную" церемонию пропагандисты, конечно, сняли и растиражировали в своих пабликах. Именно на этом видео и "засветился" мужчина. Его якобы зовут Николай.
Осталась ли его радость сейчас – не уточняют. На фото мы этой радости не наблюдаем. Куда-то исчезла та "жалобная надежда" в глазах.
Россия всегда не сдерживает обещаний, только дурак верит сказкам пропагандистов.
Россияне бросили коллаборантов
К слову, разведка сообщала 24 каналу, что во время панического бегства военных формирований с Харьковщины российские спецслужбы "забыли" почти всех коллаборантов. Кураторы оккупированного региона просто приказали не пропускать на территорию россии, но пообещали, что "россия о них не забудет".
Освобождение Харьковщины: коротко
- Официально в Генштабе ВСУ еще не сообщали об освобождении Волчанска. Тем не менее, в Госпогранслужбе сообщили, что город вернулся домой.
- Волчанск расположен у границы с россией. Именно благодаря оккупации Волчанска оккупанты держали контроль над железной дорогой и автомобильными путями в регионе, однако сейчас украинские военные зачищают город от российских солдат.
- В Харьковской области ВСУ деоккупировали от захватнических войск россии 3 800 квадратных километров. Число деоккупированных городов и сел достигло 300.
- В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов вдвое больше. ВСУ зачистили и освободили весь северо-восток Харьковщины.
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