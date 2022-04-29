Коллаборант Рогов в Запорожье лжет, что Украина якобы уменьшила зарплаты коммунальщикам для войны

Предатель, коллаборант и экс-регионал Владимир Рогов распространяет выдумки о том, что Украина уменьшила зарплаты коммунальщикам на Запорожье. Это якобы сделали для того, чтобы остаток средств направить на войну.

Фейк Рогова с радостью подхватила российская пропаганда. Правда, росСМИ распространяют такие фейки о Херсонщине, однако суть его такая же.

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Какие еще фейки распространяет пропаганда

В Запорожской ОВА подчеркнули, что ни об уменьшении зарплат, ни соцвыплат речь не идет – государство придерживается своих обязательств. Кроме этого фейка, пропагандисты распространяют много других.

Например, пропагандисты распространяют вброс о том, что якобы в Запорожской больнице экстренной и медицинской помощи находятся подразделения украинских военных. Кроме того, говорят о мифических "огневых позициях" в парке Победы.

В Мелитополе пропагандисты же убеждают местных жителей, что якобы украинские власти распространяют дезинформацию о том, что якобы въезд в Крым закрыт, чтобы жители временно оккупированных территорий не ехали в Россию через оккупированный Крым. Однако в ЗОВА подчеркнули, что въезд в Крым никто не закрывал, в то же время обратились к гражданам с вопросом – действительно ли они хотят жить в российской нищете.

Последние "произведения пропаганды"

Коллаборанты в Херсоне распространяют вбросы о "невозможности" возвращения Херсонщины под контроль Украины;

Кроме того, Россия распространила фейк о том, что якобы США и Польша "планируют поделить Украину" уже в июне этого года. К сожалению, этот вброс подхватили и западные СМИ.

Пропагандисты распространили интервью с якобы жительницей Мариуполя, где женщина на украинском языке жалуется на украинский язык.

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