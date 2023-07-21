Водил односельчан на "расстрелы": СБУ разоблачила коллаборанта, который сам предложил "помощь" врагу
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины разоблачила жителя Николаевской области, который во время оккупации поддержал врагов и сам согласился им "помочь".
Работники СБУ уже показывают от семи человек. Именно их подозреваемый вместе с российскими оккупантами помогал запугивать.
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В Николаевской области задержали коллаборанта
Служба безопасности Украины сообщила, что местный житель во время временной оккупации региона:
- поддержал российских захватчиков;
- предложил им свою "помощь" в войне против Украины.
Благодаря этому, российские захватчики включили задержанного в так называемые "карательные отряды России", которые делали "облавы" на участников движения сопротивления. Враги похищали, вывозили и жестоко пытали задержанных.
По материалам следствия, фигурант принимал непосредственное участие в этих преступлениях. Установлено, что он помогал рашистам запугивать местных жителей с помощью "инсценирования расстрелов": людей ставили к стенке, направляли на них огнестрельное оружие и производили выстрелы в опасной близости,
– рассказали в СБУ жуткие подробности.
Оказалось, что такими поступками злоумышленник вместе с оккупантами пытался склонить украинцев к сотрудничеству или предоставлению секретной информации. Доказательства этому рассказали СБУ семь пострадавших от издевательств.
Жителю Николаевской области "светит" 12 лет тюрьмы
Фигуранту дела сообщили о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. Он находится под стражей.
Если вину жителя Николаевской области докажут, то ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Служба безопасности Украины сообщила, что юноша выложил в сеть прилет во время ракетной атаки по Одессе в ночь на 19 июля. Впоследствии его задержали, после этого – вручили повестку.
Представитель Украинской добровольческой армии Юг, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук опубликовал видео с извинениями парня. Молодой человек уверял, что его действия были "максимально неправильными" и что так "делать ни в коем случае нельзя".
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