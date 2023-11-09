Ликвидация этого кадра важна: Юсов рассказал, чем "отличался" коллаборант Филипоненко

В оккупированном Луганске украинские спецслужбы вместе с движением сопротивления ликвидировали военного преступника Михаила Филипоненко. Это террорист, который в структурах так называемой "ЛНР" занимал разные высокие должности. Его не любили даже россияне и обвиняли в коррупции и смертельных ДТП, за которые он избегал наказания.

В рамках операции удалось взорвать автомобиль с коллаборантом. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что смерть Филипоненко только подтверждает, что все государственные предатели не уйдут от наказания.

Читайте также Царев ожил после покушения: записал сомнительное видео, где рассказал, что произошло

Чем "отличался" коллаборант

В свое время Филипоненко возглавлял так называемую "народную полицию" и "министерство внутренних дел" в террористической "ЛНР". Однако независимо от должностей, коллаборанты и государственные изменники не нужны нигде и их никто не ценит. Даже сами россияне о них невысокого мнения.

Андрей Юсов отметил, что в настоящее время в разработке одновременно находится целый ряд объектов, но это очень длительные операции, ведь они должны пройти эффективно, результативно и безопасно для исполнителей.

Если говорить о Филипоненко, то это военный преступник, человек, который организовывал пытки военных и гражданских пленных, принимал в этом непосредственное участие. Поэтому его ликвидация особенно важна,

– рассказал представитель ГУР.

Также это символично для других предателей, которые должны понять, что возмездие за содеянное обязательно будет, где бы они ни скрывались. Следовательно, лучший вариант для них – добровольно сдаться в плен и перейти в руки украинского правосудия.

Представитель ГУР рассказал о ликвидации коллаборанта Михаила Филипоненко: смотрите видео

Кто еще является потенциальной целью для спецслужб

Никаких анонсов делать не стоит, но вполне понятно, что все, кто причастен к геноцидной войне против Украины, должны быть наказаны. Речь идет о предателях, тех, кто повлек человеческие жертвы, способствовал аннексии и оккупации украинских территорий – все они должны понести справедливое наказание.

Что касается Олега Царева, который пережил покушение, а теперь обвиняет в этом украинскую сторону, Юсов подчеркнул, что все рассказы этого предателя звучат очень туманно. Пока можно констатировать, что Царев действительно жив.

Царевым в последнее время во многом были недовольны сами россияне – это тоже правда. Но понятно, что он предатель, который должен быть наказан,

– подчеркнул Андрей Юсов.

Ситуация с этим коллаборантом является примером для других персонажей значительно более мелкого масштаба. Люди, которые за деньги или просто одурманены российской пропагандой, думают, что они нужны России, должны понимать, что на самом деле это не так.

"Предатели не нужны никому. Коллаборанты, которых поймали, которые признались и были готовы, чтобы их забрала Россия, во многих случаях оказываются не нужными", – подчеркнул представитель ГУР.

Ликвидация украинских предателей: что известно