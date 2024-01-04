Даже если Россия использует похолодание для атак, коллапса в энергосистеме не будет, – Укрэнерго

В энергосистеме Украины не будет коллапса даже если агрессор воспользуется периодом похолодания для осуществления новых массированных атак на энергообъекты.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго". Владимир Кудрицкий подчеркнул, что враг этого не достигнет, передает 24 Канал.

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Дополнительные проблемы, но не коллапс

Руководитель Укрэнерго отметил, что именно периоды похолодания россияне выбирали перед массированными атаками. Однако мы проходили это уже около 20 раз.

Это, конечно, создаст нам дополнительные проблемы. Но я уверен, что это будет вопрос продолжительности возможных перерывов в энергоснабжении из-за повреждения каких-либо объектов, однако коллапса в энергосистеме не произойдет. Враг этого не достигнет,

– подчеркнул Кудрицкий.

Также отметил, что низкие температуры – это испытание для любой энергосистемы. А для того, чтобы пройти этот сложный период без отключений, необходимо выполнить два условия:

привлечь к работе все энергоблоки электростанций, которые сейчас находятся в текущих ремонтах,

в полном объеме использовать 1700 мегаватт технической возможности импорта, которую Укрэнерго открыло в конце прошлого года.

Председатель правления Укрэнерго также отметил, что украинцы могут помочь энергосистеме и энергетике в этот сложный период. В частности, если будут экономно потреблять электроэнергию в утренние и вечерние часы, когда потребление больше всего.

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