Об этом сообщил 24 Каналу заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, отметив, что в то же время местные коллаборанты никому не нужны в России. Сейчас их жизнь складывается не так, как они планировали.
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Отработанный материал
Этим предателям и дальше рассказывают "сказки" о том, что "все будет хорошо", "Россия навсегда". Однако они чувствуют, что ситуация не такая, как они представляют.
Когда они пытаются устроиться на какую-то должность в государственном управлении где-то на территории России, то получают ответ, которого не ожидали. Они там никому не нужны,
– отметил заместитель председателя Херсонского областного совета.
Как складывается "судьба" коллаборантов с деоккупированных территорий Херсонской области: смотрите видео
После освобождения Херсонщины от российских оккупантов оставшиеся здесь коллаборанты, если еще и не задержаны, то это вопрос времени.
СБУ и полиции нужно время для сбора доказательства их деятельности во время оккупации, чтобы в судах не разваливались уголовные производства. Соболевский уверен, что до каждого коллаборанта дойдет очередь.
Также о предателях, бежавших в Россию, потом появлялась информация, что они не могут там найти жилье и работу или получили низкую должность в российском регионе, о котором никто и не слышал.
"Эти коллаборанты требовались лишь некоторое время и только для того, чтобы создать картинку, что россияне действительно кого-то "освобождали" на оккупированных территориях. Те предатели, которые повелись на это, уже отработанный материал", – подчеркнул Юрий Соболевский.
Что происходит на оккупированной Херсонской области
- Наступательная операция украинских сил на левобережье Херсонской области продолжается. Также продолжаются переброска на оккупированную территорию нашей пехоты. Кроме того, ВСУ обстреляли позиции россиян вблизи села Крынки.
- В то же время вблизи Крынки произошел случай дезертирства в армии оккупантов. Около 20 российских военнослужащих дезертировали из состава 144-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.
- Ранее начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказывала про факты дезертирства на оккупированной Херсонской области. Связаны они с тяжелым морально-психологическим состоянием российских оккупантов, ведь у них нет мотивации воевать.