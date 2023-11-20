Про це повідомив 24 Каналу заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, зазначивши, що водночас місцеві колаборанти нікому не потрібні в Росії. Зараз їхнє життя складається не так, як вони планували.

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Цим зрадникам й далі розповідають "казки", що "все буде добре", "Росія назавжди". Однак вони відчувають, що ситуація не така, як їм представляють.

Коли вони намагаються посісти якусь посаду в державному управлінні десь на території Росії, то отримують відповідь, на яку не очікували. Вони там нікому не потрібні,

– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.

Зверніть увагу! На окупованій Херсонщині все частіше повідомляють про факти мародерства. Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що до будинків, мешканці яких виїхали, окупанти підганяють вантажівки та вивозять все майно. За його словами, це свідчить про ймовірну втечу росіян з окупованих територій

Як складається "доля" колаборантів з деокупованих територій Херсонської області: дивіться відео

Після звільнення Херсонщини від російських окупантів колаборанти, що тут залишились, якщо ще й не затримані, то це питання часу.

СБУ та поліції потрібен час для збору доказів їхньої діяльності під час окупації, щоб в судах не розвалювались кримінальні провадження. Соболевський впевнений, що до кожного колаборанта дійде черга.

Також про зрадників, які втекли до Росії, потім з'являлась інформація, що вони не можуть там знайти житло та роботу або ж отримали низьку посаду в російському регіоні, про який ніхто й не чув.

"Ці колаборанти були потрібні лише певний короткий час і лише для того, щоб створити картинку, що росіяни дійсно когось "звільняли" на окупованих територіях. Ті зрадники, які повелися на це, вже відпрацьований матеріал", – підкреслив Юрій Соболевський.

Що відбувається на окупованій Херсонщині