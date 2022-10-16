Чат-бот "єВорог" работает: сколько сообщений о коллаборантах отправили
Источник:Минцифра
Каждый украинец на разных фронтах приближает победу своей страны. Один из способов делать это – выявлять и обезвреживать врага. Рассказываем, сколько сообщений о коллаборантах уже поступило.
В министерстве цифровой трансформации поделились интересной цифрой. Она проливает свет на то, сколько заявок о подозрениях в коллаборационизме подали украинцы с помощью чат-бота. Заметим, что эта цифра достаточно приличная.
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Информацию уже проверяет СБУ
Граждане нашего государства уже направили 4 782 заявки через чат-бот "Евраг". Они касаются подозрения некоторых людей в возможном коллаборационизме. Как отмечают в Минцифре, все заявки прорабатывает СБУ и проверяет информацию, чтобы предатели Украины отвечали за совершенное.
Государственные предатели находятся не только на оккупированных территориях страны, но и на подконтрольных нашему государству,
– отмечают в ведомстве.
Там отмечают, что соответствующие лица:
- помогают российским захватчикам уничтожать дома украинцев;
- занимаются корректировкой вражеского огня;
- проводят организацию "референдумов";
- занимаются сливом данных;
- помогают русским захватчикам;
- а также агитируют наших земляков поддерживать диктатора из Кремля.
Одна из заявок о корректировщике артиллерийского удара / Фото Минцифра
В Минцифры просят сообщать о возможных коллаборантах, если у граждан есть подтверждающие это факты. В ведомстве отмечают, что на сторону врага, к сожалению, могут стать и родные, и друзья, и знакомые.
Делитесь информацией и помните о безопасности
В то же время в министерстве напоминают о важности зачистки следов. После отправки заявки желательно удалить все кадры со своего смартфона, а также почистить переписку с "Врагом".Напомним, что чат-бот "Враг" запустили в марте. Его использовали для того, чтобы информировать украинскую армию о передвижении оккупантов, а также их технике. Если данные были правдивыми, их передавали ВСУ.
Если мы уже заговорили о передвижении оккупантов, то вспомним и тех, кто больше не сможет этого сделать. Речь идет о "двухсотых", которых на фронте уже не увидишь, разве что фрагментарно.
Итак, с начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать 64 700 российских бойцов. Только за прошедшие сутки фан-зону "концерта Кобзона" пополнили 400 захватчиков. Оговоримся, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зоне ведения активных боевых действий просто невозможно.
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