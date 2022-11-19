Так, сотрудники ДБР нашли целый список коллаборантов, привлеченных к ответственности за государственную измену. В нем были указаны те, кто служил в так называемой "полиции" оккупантов.
Читайте также Военный обозреватель прогнозирует новые попытки и направления наступления россиян
Предатели пересмотрели сериалов
Как отмечают в ведомстве, правоохранители, решившие сотрудничать с россиянами, чрезвычайно быстро бежали из Херсона. Из-за спешки они даже не подумали прихватить с собой доказательства своей же измены.
Ценная находка попала в руки сотрудников ДБР. Речь идет о "журнале приема (сдачи) поста и проверки несения службы по охране сооружения Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Также в распоряжении правоохранителей – полные списки, в которых содержатся адреса, звания, а также позывные полицейских-коллаборантов.
Одному из них уже объявили о подозрении
Как отмечают в ведомстве, Вано – бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области. Ему ранее заочно сообщили о подозрении в государственной измене. По имеющимся данным, он совместно с представителями так называемой оккупационной "власти" обыскивал полицейских, изымал у них оружие и боеприпасы.
Конечно же, старания Вано оккупанты высоко оценили. Он очень быстро "дослужился" до звания майора, а также вступил в должность заместителя начальника отдела управления. Более того, предатель еще и получил грамоту, в которой его похвалили за высокие результаты работы. Ее он получил к 104-й годовщине создания уголовного розыска России.
Сотрудники ДБР напоминают, что все эти грамоты и краткосрочная похвала от оккупантов будут иметь негативные последствия. Речь идет о возможности позорно провести долгие годы за решеткой. Правоохранители подчеркивают, что это может постичь всех коллаборантов. Сейчас работа по их обнаружению в Херсонской области продолжается.
Добавим, что всем фигурантам готовят заочное уведомление о подозрении в государственной измене. Их ожидает пожизненное заключение, а также конфискация всего имущества.
Преступления кафиров в Херсонской области ужасают
- Как отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, оккупанты совершали настоящие ужасы на Херсонщине. По его словам, россияне пытали даже подростков.
- Ранее Дмитрий Лубинец сообщал и о других преступлениях российских бойцов. Он отметил, что жителей области захватчики избивали током, а также ломали им кости.
- В Офисе генпрокурора ранее сообщили, что в области враг расстрелял 7 человек . После этого захватчики взорвали их дом вместе с телами.
- Кроме того, враг заминировал на Херсонщине все, что мог. Взрывчатку оккупанты заложили и в управление полиции в областном центре. К сожалению, от сооружения осталась только груда камней.
Достойно внимания – ВСУ уничтожили базу кафиров на Кинбурнской косе: смотрите видео