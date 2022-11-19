Так, співробітники ДБР знайшли цілий список колаборантів, яких притягнуть до відповідальності за державну зраду. У ньому були вказані ті, хто служив у так званій "поліції" окупантів.

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Зрадники передивилися серіалів

Як зазначають у відомстві, правоохоронці, котрі вирішили співпрацювати з росіянами, надзвичайно швидко втікали з Херсона. Через поспіх вони навіть не подумали прихопити з собою докази своєї ж зради.

Цінна знахідка потрапила до рук співробітників ДБР. Мовиться про "журнал прийому (здачі) посту та перевірки несення служби з охорони споруди Управління карного розшуку ГУ МВС Херсонської області". Також у розпорядженні правоохоронців – повні списки, в яких містяться адреси, звання, а також позивні поліцейських-колаборантів.

У ДБР уже оцінили деякі з позивних. Серед них такі: Дукаліс, Кобра, Джокер, Кілер, Купець, Мать, Вано.

Одному з них уже оголосили про підозру

Як зазначають у відомстві, Вано – колишній співробітник ГУНП у Херсонській області. Йому раніше заочно повідомили про підозру у державній зраді. За наявними даними, він спільно з представниками так званої окупаційної "влади" обшукував поліцейських, вилучав у них зброю та боєприпаси.

Звичайно ж, старання Вано окупанти високо оцінили. Він дуже швидко "дослужився" до звання майора, а також обійняв посаду заступника начальника відділу управління. Ба більше, зрадник ще й отримав грамоту, в якій його похвалили за високі результати роботи. Її він отримав до 104-ї річниці створення карного розшуку Росії.

Співробітники ДБР нагадують, що усі ці грамоти та короткострокова похвала від окупантів матимуть негативні наслідки. Мовиться про можливість ганебно провести довгі роки за ґратами. Правоохоронці підкреслюють, що це може спіткати усіх колаборантів. Наразі ж робота з їх виявлення на Херсонщині триває.

Додамо, що усім фігурантам готують заочне повідомлення про підозру у державній зраді. На них очікує довічне ув'язнення, а також конфіскація усього майна.

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