Периодически отъезжают на концерты к кобзону, – Хлань о коллаборантах Херсонщины

Коллаборанты на Херсонщине отстранились от публичной деятельности в оккупированных районах, передав свои полномочия представителям российской фсб. Украинское подполье регулярно ликвидирует часть пособников оккупантов.

Единственным коллаборантом, пытающимся продолжать свою открытую деятельность, является кирилл стремоусов. Об этом 24 каналу рассказал военный ТРО и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Коллаборанты отстранились

Депутат рассказал, что в оккупированных районах Херсонщины власть от местных коллаборантов взяли на себя представители российской ФСБ.

Они не чувствуют себя в безопасности. Мы видим примеры того, что они периодически уезжают на концерты к кобзону. Если говорить о коллаборантском "правительстве", то они отстранились. Единственный, кто появляется – это стремоусов, который передвигается с большим количеством охраны, а "правительство" фсб-шников – они вообще "засекречены",

– объяснил Хлань.

По его словам, представители российских спецслужб передвигаются под грифом "секретно", никто в регионе их не видит и не слышит.

"Единственное, что появляется – это какие-то непонятные документы, которые они распространяют: то ли к паспортам, то ли к проведению "референдума", который не будет проводиться", – добавил военный.

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Чем занимается стремоусов

Хлань отметил, что гауляйтер региона Кирилл Стремус отвечает за проведение "референдума" в оккупированных районах.

Он ездил по региону, устанавливал коллаборантскую вертикаль и убеждал за проведение "референдума". Своему пропагандистскому каналу стремоусов сказал в интервью, что Херсонщина пока не готова к проведению "референдума". Они даже организационно этого не могут сделать,

– резюмировал депутат.

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Что происходит на Херсонщине: последние события

В начале августа гауляйтер оккупированного Херсона Владимир Сальдо решил покинуть пост, говорят, что он находится в больнице. Вместо него исполнять обязанности будет фсб-шник Сергей Елисеев.

В конце июля в Херсоне силы сопротивления взорвали автомобиль с коллаборантами. В сети обнародовали видео этого момента. "Билет на концерт Кобзона" на этот раз получил экипаж автомобиля так называемой "полиции" российской оккупационной администрации.

24 июня в Херсоне взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. Выжить изменнику не удалось.

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