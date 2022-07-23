Колобранты наделали наглых заявлений, но ВСУ шаг за шагом продвигаются, – Зеленский о Юге

В Херсонской области, которую упорно пытаются захватить российские оккупанты, несмотря на временную оккупацию, враг не преуспеет – ВСУ шаг за шагом продвигаются к освобождению области.

Об этом рассказал Президент Владимир Зеленский во время вечерней сводки 23 июля. В частности, он обратил внимание на то, что, несмотря на наглые заявления коллаборантов, ВСУ уверенно двигаются и прогоняют оккупантов на Херсонщине.

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Сегодня мы продвинулись к нашей победе. Прежде всего, будем говорить о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метко "шапкозакидательство". Но чем это помогло им?

– иронически спросил Зеленский.

Добавив, что ВСУ шаг за шагом продвигаются по области и каждый день все ближе к победе и освобождению Херсонщины от захватчика.

Вероятно, президент намекнул о сегодняшних успехах украинских защитников, которые абсолютно метко разрушили проход тяжелой техники оккупанта и подвоз боекомплектов через Антоновский мост. Теперь там закрыто движение для грузового транспорта.

Смотреть обращение Владимира Зеленского 23 июля:

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