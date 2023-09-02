Коломойский не будет вносить залог в 500 миллионов, – адвокаты олигарха

2 сентября суд определился с мерой пресечения для олигарха Игоря Коломойского. Его отправят на 60 суток под стражу. Что касается залога, то его Игорь Коломойский вносить не будет.

Это подчеркнул адвокат одиозного олигарха. Следовательно, Игорь Коломойский будет находиться под стражей по меньшей мере до 31 октября этого года.

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Вносить залог не будут

Никто не будет вносить залог,

– эмоционально подчеркнул один из адвокатов.

Второй обратил внимание на нарушения. По его словам, следователь должен предоставить материалы, характеризующие личность: материальное состояние, состояние здоровья.

Однако в ходатайстве отмечено, что у него нет никаких заболеваний. С чего они взяли? У человека действительно есть определенные заболевания,

– отметил он.

Но называть эти заболевания защитник отказался.

Его адвокат намекнул, что ситуация вокруг его подзащитного максимально форсилась. Все происходило в ускоренном режиме. Что касается того, что Игорь Коломойский прибыл в суд в спортивном костюме, у него и на это есть объяснение.

В спортивном костюме приехал – значит знал, что такая ситуация будет,

– добавил он.

По словам адвокатов, Игоря Коломойского отправили в здание СБУ на Аскольдовом переулке.

Коломойскому избрали меру пресечения: что известно

Собственно вечером 2 сентября Шевченковский районный суд города Киев определился с мерой пресечения для Игоря Коломойского. Предусматривается содержание олигарха под стражей на срок 2 месяца – до 31 октября.

Также была опция внесения залога в размере около 510 миллионов гривен. Но от нее, как мы уже отметили выше, защита Коломойского отказалась.

Но от нее, как мы уже отметили выше, защита Коломойского отказалась. В то же время, у его адвокатов есть еще 5 дней, до 7 сентября, чтобы обжаловать решение суда. Самому же Коломойскому запрещают общаться со свидетелями по делу, а также он обязан сдать все документы.

Самому же Коломойскому запрещают общаться со свидетелями по делу, а также он обязан сдать все документы. Обратим внимание, что Коломойский обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: статья 190 "Мошенничество" и статья 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

По данным следствия, подозреваемый мошенническим путем завладел денежными средствами на сумму более 570 миллионов гривен. А в дальнейшем незаконные денежные средства легализовал,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.