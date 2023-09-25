"Кормят хорошо, условия проживания нормальные", Коломойский сделал несколько заявлений перед судом
Олигарх Игорь Коломойский, обвиняемый в выводе средств из ПриватБанка и отмывании активов, был доставлен в апелляционный суд Киева. Перед рассмотрением жалобы бизнесмена на применение меры пресечения, он успел сделать несколько заявлений.
Перед началом заседания Коломойский сказал журналистам, что ждет от суда "справедливости" и заметил, что держат его в "нормальных условиях": нареканий на еду в изоляторе у него нет и кормят там хорошо.
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Коломойский поделился, что ему не разрешают видеться с родственниками, но пускают к нему адвокатов.
Бизнесмен также отметил, что не общался с Владимиром Зеленским с самого начала полномасштабного вторжения.
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На заседание пришли работники телеканала "1+1" – ведущие Наталья Мосейчук и Юрий Горбунов, а также эксминистр культуры Александр Ткаченко.
Дело Коломойского: главное
- 2 сентября Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на срок 2 месяца с возможностью внести залог в размере почти 510 миллионов гривен. Коломойский не стал платить залог и отправился в СИЗО.
- Олигарх обвиняется в легализации имущества, полученного мошенническим путем. И обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статью 190 "Мошенничество" и статью 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Максимальное наказание по двум статьям – до 12 лет заключения.
- По данным следствия, он незаконно получил более 5,8 миллиарда гривен в период с 2013 по 2014 годы. С этой целью он использовал инфраструктуру банковских учреждений, подконтрольных ему. Бизнесмен все отрицает.