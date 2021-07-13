Коломойский задолжал 20 миллионов долларов белорусскому олигарху, – СМИ

В Израиле полиция расследует мошенничество, которое якобы касается олигарха Игоря Коломойского и нескольких его соратников. Речь идет о соглашении 2019 года между партнерами Коломойского и компанией белорусского олигарха Николая Воробья.

Дело касается 20 миллионов долларов, которые сотрудники компании Sanderlyn Коломойского не уплатили за уголь еще в 2019 году компании NT Marine Воробья. Зато купленное перепродали крупнейшей украинской государственной энергетической компании "Центрэнерго" и якобы закрыли Sanderlyn. Хотя, согласно публичным базам данных, она еще активна.

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По данным журналиста Алексея Сорокина, 6 апреля 2021 года полиция Израиля открыла уголовное производство в отношении 5 подозреваемых:

Марии Киперман;

Михаила Кипермана;

Игоря Коломойского;

Евгения Геллера;

Александра Дубилета, курировавшего финансовые вопросы.

Обвиняемых по делу пока нет.

Израильское дело – не единственная проблема Коломойского. В США продолжается расследование, где его проверяют на "отмывание" денег, а в Украине – о хищении и "выводе" 5,5 миллиардов долларов из "Приватбанка", который до 2016 года принадлежал олигарху.

Сам Коломойский заявил, что не знает об уголовном расследовании в отношении себя в Израиле. Он добавил, что не ведет дел с Воробьем, поскольку тот находится под санкциями Евросоюза. Однако санкции ввели в декабре 2020 года, через год после подписания соглашения.

Детали дела Коломойского и Воробья

Источник, связанный с NT Marine, рассказал, что компания Sanderlyn с регистрацией на Кипре в октябре 2019 года подписала договор с эстонской NT Marine, владельцем которой является белорусский олигарх Николай Воробей. Договорились о поставке 320 тысяч тонн угля в Украину за 25 миллионов долларов.

Через 3 недели эстонская компания выполнила свою часть сделки, а Sanderlyn внесла лишь предоплату в размере 5 миллионов долларов и перепродала уголь "Центрэнерго". Оставшиеся 20 миллионов долларов компания Коломойского отказалась выплатить из-за якобы задержки денег со стороны "Центрэнерго". Теперь NT Marine будет пытаться получить долг через суд.

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Журналисты прослеживают связь Коломойского с Sanderlyn и через другую его компанию – Sintez Oil. Номинальная владелица последней – киприотка Евтихия Ксенофонтос указана директором Sanderlyn. Обе компании покупали уголь по 78 долларов за тонну, а для "Центрэнерго" ставили наценку в 10 долларов за тонну. Таким образом на перепроданном угле компания Коломойского заработала 3,2 миллиона долларов.

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