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      Коломойский Гонтаревой об угрозах: Я обещал самолет, а не авто

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      Коломойский отреагировал на заявления Гонтаревой об угрозах
      Коломойский отреагировал на заявления Гонтаревой об угрозах / 24 канал

      Украинский олигарх прокомментировал заявления экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о якобы угрозах с его стороны.

      Среди прочего бизнесмен процитировал слова, что он должен был "прислать за ней самолет", о них он напомнил журналистам после форума YES.

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      "Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет отправить. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль", – сказал Коломойский.

      Так Гонтарева говорит из-за автомобиля, который сбил ее на пешеходном переходе в Лондоне 26 августа. Она получила переломы различной степени тяжести и была госпитализирована. В больнице экс-главу Нацбанка прооперировали и угроз для ее жизни нет.

      Наезд авто в Лондоне Гонтарева связала с олигархом Коломойским.

      Полиция Великобритании не считает заказным наезд автомобиля на бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву в Лондоне. По их данным – это несчастный случай. Больше о том, почему Гонтаревой выгодны эти инциденты, читайте здесь.

      Что говорит Гонтарева об угрозах?В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву, которая живет в Лондоне, на допрос как подозреваемую по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, вместо этого ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Лондон НБУ Валерия Гонтарева
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