Коломойський Гонтаревій про погрози: Я обіцяв літак, а не авто

Український олігарх прокоментував заяви ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої про нібито погрози їй з його боку.

Серед іншого бізнесмен процитував слова, що він мав «надіслати за нею літак», про них він нагадав журналістам після форуму YES.

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"Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль", – сказав Коломойський.

Так Гонтарєва говорить через автомобіль, який збив її на пішохідному переході в Лондоні 26 серпня. Вона отримала переломи різного ступеню важкості та була госпіталізована. У лікарні ексглаву Нацбанку прооперували і загроз для її життя немає.

Наїзд авто у Лондоні Гонтарева пов’язала із олігархом Коломойським.

Поліція Великобританії не вважає замовним наїзд автомобіля на колишню очільницю Національного банку Валерію Гонтареву у Лондоні. За їх даними – це нещасний випадок. Більше про те, чому Гонтаревій вигідні ці інциденти, читайте тут.

Що каже Гонтарева про погрози?На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.



Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".