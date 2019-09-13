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      Коломойський Гонтаревій про погрози: Я обіцяв літак, а не авто

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      Коломойський відреагував на заяви Гонтарєвої про погрози
      Коломойський відреагував на заяви Гонтарєвої про погрози / 24 канал

      Український олігарх прокоментував заяви ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої про нібито погрози їй з його боку.

      Серед іншого бізнесмен процитував слова, що він мав «надіслати за нею літак», про них він нагадав журналістам після форуму YES.

      Важливо: ДБР проводить обшуки у київській квартирі Гонтаревої

      "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль", – сказав Коломойський.

      Так Гонтарєва говорить через автомобіль, який збив її на пішохідному переході в Лондоні 26 серпня. Вона отримала переломи різного ступеню важкості та була госпіталізована. У лікарні ексглаву Нацбанку прооперували і загроз для її життя немає.

      Наїзд авто у Лондоні Гонтарева пов’язала із олігархом Коломойським.

      Поліція Великобританії не вважає замовним наїзд автомобіля на колишню очільницю Національного банку Валерію Гонтареву у Лондоні. За їх даними – це нещасний випадок. Більше про те, чому Гонтаревій вигідні ці інциденти, читайте тут

      Що каже Гонтарева про погрози?На початку серпня 2019 року Генпрокуратура викликала Гонтареву, яка живе у Лондоні, на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Вона навіть заявила, що "якщо з нею щось трапиться у Лондоні, то ми повинні знати, хто за цим стоїть".

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      Теги: Новини України Ігор Коломойський Новини політики Валерія Гонтарева НБУ Лондон
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