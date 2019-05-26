Коломойский хочет, чтобы Зеленский объявил дефолт в Украине

Один из богатейших людей в Украине Игорь Коломойский высказался за дефолт в Украине. По убеждению олигарха, Украина должна поступить, как Греция и Аргентина.

Грецию Коломойский назвал примером для Украины относительно взаимоотношений с кредиторами.

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"В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международному валютному фонду, хотя и временно", – пояснил бизнесмен в комментарии The Financial Times.

По его убеждению, в дефолте нет ничего страшного. В качестве примера предприниматель привел Аргентину.

"Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризировали", – добавил он.

В то же время Коломойский считает, что победа Зеленского на выборах свидетельствует об усталости украинцев от требований МВФ.

Если Зеленский будет слушать Запад и не принимать собственные решения, он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15, вместо 73 процентов,

– констатировал олигарх.

Кроме того, по мнению Коломойского, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто повод", – говорит предприниматель.

Издание напомнило, что с 2016 года Коломойский пытается отменить решение о национализации Приватбанка, но МВФ предупредил, что это поставит под угрозу программу финансовой помощи, согласованную еще пятым президентом Петром Порошенко.

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К слову, миссия МВФ прибыла в Украину 21 мая. Они планировали встретиться с украинскими чиновниками, чтобы обсудить выполнение требований фонда. А по итогам работы должно было быть принято решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Правда, на следующий день министр Кабмина Александр Саенко распространил информацию о том, что МВФ возмутило решение Владимира Зеленского распустить парламент, поэтому миссия Фонда покинула Украину. Но это оказалось фейком, поскольку эксперты МВФ остались в Киеве и запланировали на ближайшее время встречу с Владимиром Зеленским.

23 мая в МВФ заявили, что Фонд вернется к обсуждению дальнейшего тесного сотрудничества с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового Кабинета Министров. При этом комментировать политическую ситуацию в стране МВФ не будет.

Что такое дефолт?

Это состояние, которое характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. В частности, говорится о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

Что такое реструктуризация кредита?

Это изменение условий договора для того, чтобы заемщику было легче обслуживать долг. Как правило, реструктуризация является невыгодной для должника.

КАКИМИ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ УКРАИНЫ И МВФ: