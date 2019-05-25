08:35
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті.UA: Ге-команда Коломойського. Голосні вимоги Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:01, 24 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Соцмережі
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Блог Соцмережі

      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев

      13
      Игорь Коломойский кое-что придумал
      Игорь Коломойский кое-что придумал / Shutterstock

      Игорь Коломойский придумал, как ему хочется развернуть историю с "Приватбанком". Или придумал давно, но только сейчас озвучил.

      А идея проста, как угол дома. Коломойский одновременно хочет и забрать банк, и чтобы деньги налогоплательщиков там остались. И его можно понять. 156 млрд грн никому не помешают. Он хочет, чтобы после того, как суд признает национализацию незаконной и оценит непоправимый ущерб его здоровью от этого решения (те самые 2 млрд долларов), войти в капитал банка на те самые 2 млрд долларов. Стать миноритарным акционером, например на 30%.

      Читайте также: Приватбанк подал в суд на Коломойского: что об этом известно

      Хочет Игорь Валерьевич с "Приватбанком" повторить историю успеха "Укрнафты". Когда собственник государство, а управляет компанией Игорь Валерьевич, решая, кому тут вершки, а кому корешки. Очень прибыльная схема, доказано миллиардами долларов, ушедших из "Укрнафты" на счета неизвестных компаний. Надо лишь поставить свой менеджмент в государственный банк и продолжить обычный бизнес. Кредитовать свои компании. И думается, ни у кого нет сомнений, что при президенте Зеленского и главе его администрации Богдане, после парламентских выборов, где "Слуга Народа" станет ключевой партией и сформирует правительство, у него получится назначить свой менеджмент. Любопытно, кстати, кого Зеленский назначит в Наблюдательный Совет Приватбанка. Там как раз есть сейчас одна вакансия пустая, представителя президента.

      Все гениальное просто. Олигарху типа Коломойского не надо владеть чем-то. Ему важно контролировать. И сидеть на денежном потоке. Он это делал всегда и хочет продолжать это делать. Тем более, когда теперь у него может быть еще и 156 млрд грн налогоплательщиков. Можно столько всего накредитовать, мама не горюй. Тем более, к тому времени разморозят активы, ведь менеджмент Игоря Валерьевича не будет судиться с невинно пострадавшим Игорем Валерьевичем в Лондоне. И в штатах не будет, где недавно "Приватбанк" начал преследование олигарха.

      Конец эпохи бедности

      Единственное "но"  это позиция кредиторов. Такая схема им точно не придется по душе. Ни МВФ, ни Мировому Банку, ни ЕС и США. И пока у них есть влияние, такую феерическую схему Коломойскому будет реализовать трудно. Ибо она обернется дефолтом и не очень контролированным. А продать населению идею, что дефолт это хорошо, вряд ли получится. Если только не найти другой источник денег. В России.

      Сложность для Коломойского в том, что сейчас это невозможно. Но если заключить быстренько мир и снова начать дружить, почему бы и нет. А для этого надо поскорее провести референдум, спросить мнение народа. Который всегда ответит правильно, особенно на вопрос "Стрелять или не стрелять". Конечно народ, да и каждый нормальный человек, скажет "не стрелять". А потом мир по плану Медведчука-Путина, конец санкциям для России и возможность получать дружественные кредиты. Идеальный план.

      Читайте также: "Приватбанк" могут снова признать неплатежеспособным

      blog_ava
      Гороскоп на 25 травня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1321
      Автор: Сергій Фурса, Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Публікації МВФ Ігор Коломойський Санкції Податки Приватбанк
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сьогодні , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 13
      Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      24 травня , 23:53 Збірна України перемогла США в першому матчі чемпіонату світу U-20
      1158
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      2529
      Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      24 травня , 22:41 Це порушує права людини: співак MELOVIN про мовний закон та Євробачення
      Олена Кандяк 2327
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 травня , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1305
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук