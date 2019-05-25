Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев

Игорь Коломойский придумал, как ему хочется развернуть историю с "Приватбанком". Или придумал давно, но только сейчас озвучил.

А идея проста, как угол дома. Коломойский одновременно хочет и забрать банк, и чтобы деньги налогоплательщиков там остались. И его можно понять. 156 млрд грн никому не помешают. Он хочет, чтобы после того, как суд признает национализацию незаконной и оценит непоправимый ущерб его здоровью от этого решения (те самые 2 млрд долларов), войти в капитал банка на те самые 2 млрд долларов. Стать миноритарным акционером, например на 30%.

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Хочет Игорь Валерьевич с "Приватбанком" повторить историю успеха "Укрнафты". Когда собственник государство, а управляет компанией Игорь Валерьевич, решая, кому тут вершки, а кому корешки. Очень прибыльная схема, доказано миллиардами долларов, ушедших из "Укрнафты" на счета неизвестных компаний. Надо лишь поставить свой менеджмент в государственный банк и продолжить обычный бизнес. Кредитовать свои компании. И думается, ни у кого нет сомнений, что при президенте Зеленского и главе его администрации Богдане, после парламентских выборов, где "Слуга Народа" станет ключевой партией и сформирует правительство, у него получится назначить свой менеджмент. Любопытно, кстати, кого Зеленский назначит в Наблюдательный Совет Приватбанка. Там как раз есть сейчас одна вакансия пустая, представителя президента.

Все гениальное просто. Олигарху типа Коломойского не надо владеть чем-то. Ему важно контролировать. И сидеть на денежном потоке. Он это делал всегда и хочет продолжать это делать. Тем более, когда теперь у него может быть еще и 156 млрд грн налогоплательщиков. Можно столько всего накредитовать, мама не горюй. Тем более, к тому времени разморозят активы, ведь менеджмент Игоря Валерьевича не будет судиться с невинно пострадавшим Игорем Валерьевичем в Лондоне. И в штатах не будет, где недавно "Приватбанк" начал преследование олигарха.

Конец эпохи бедности

Единственное "но" – это позиция кредиторов. Такая схема им точно не придется по душе. Ни МВФ, ни Мировому Банку, ни ЕС и США. И пока у них есть влияние, такую феерическую схему Коломойскому будет реализовать трудно. Ибо она обернется дефолтом и не очень контролированным. А продать населению идею, что дефолт это хорошо, вряд ли получится. Если только не найти другой источник денег. В России.

Сложность для Коломойского в том, что сейчас это невозможно. Но если заключить быстренько мир и снова начать дружить, почему бы и нет. А для этого надо поскорее провести референдум, спросить мнение народа. Который всегда ответит правильно, особенно на вопрос "Стрелять или не стрелять". Конечно народ, да и каждый нормальный человек, скажет "не стрелять". А потом мир по плану Медведчука-Путина, конец санкциям для России и возможность получать дружественные кредиты. Идеальный план.

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