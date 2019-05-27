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      Коломойский оценил возможность конфликта с Зеленским и вспомнил про Богдана

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      Игорь Коломойский уверен, что не будет конфликта с Зеленским
      Игорь Коломойский уверен, что не будет конфликта с Зеленским / "Українська Правда"

      Президент Украины Владимир Зеленский после выборов извинился перед Игорем Коломойским, за то что "забрал" Андрея Богдана. В то же время украинских олигарх не обижается на Зеленского за то, что тот от него отстраняется.

      При этом Коломойский считает, что такая позиция нового гаранта "не на пользу", пишет "Украинская правда".

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      "Потому что общественное мнение, журналисты и все остальное. Я думаю, что это не на пользу. Нет вопросов. Мы готовы к такому повороту событий. Но без обид, я не обижаюсь", – пояснил олигарх.

      Однако бизнесмен уверен, что конфликта с Владимиром Зеленским у него не будет, поскольку они "нигде не пересекаются".

      Я вообще думаю, что он не будет ничьим врагом. Ну, кроме тех, кто этого заслужил. Но он не правоохранитель и не судья. Я думаю, что он не будет вмешиваться ни в судебную систему, ни в правоохранительную. Он гарант Конституции, это намного выше и почетнее,
      – сказал он.

      Также на вопрос журналиста о благодарности со стороны Зеленского за поддержку после выборов Коломойский ответил, что ее получил разве что"1+1".

      "Поблагодарил? Нет. "Спасибо, Игорь Валерьевич, за мое счастливое детство"? Нет, такого не было. Был благодарен, что было хорошее сотрудничество с телеканалом", – ответил олигарх.

      В то же время, по словам бизнесмена, нынешний президент попросил прощения за юриста (Коломойского – 24 канал) Андрея Богдана.

      "Сказал: "Извините, что я у вас забрал Богдана, но он был локомотивом нашей кампании. Это было 21-го или 22-го апреля. Когда был фантастический результат. С Богданом я общался все время,
      – рассказал Коломойский.

      При этом он добавил, что с Богданом "есть незавершенные вопросы, которые тоже требуют времени".

      Отметим, Андрей Богдан стал руководителем Администрации Президента Украины Владимира Зеленского. В то же время он заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность. Однако уже 23 мая на сайте президента Украины зарегистрировали петицию с требованием уволить его с должности главы АП – и она уже набрала необходимое количество голосов.

      Кем и где работал Андрей Богдан:

      • Богдан работал на высоких должностях в правительстве Азарова во времена экс-президента Виктора Януковича.
      • В марте 2010-го Богдан стал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. В 2013-м Азаров назначил Богдана уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.
      • После Революции Достоинства и отставки правительства Азарова в марте 2014 года Андрея Богдана уволили.
      • Весной в 2014 году он стал советником тогдашнего губернатора Днепропетровской области, олигарха Игоря Коломойского.

      Что не так с назначением Богдана главой АП?
      В 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).

      Так Богдан должен был подпадать под закон о люстрации и не должен занимать никакие государственные должности. Однако сам глава АП утверждает, что при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана главой АП является якобы вполне законным.

      Этот факт опровергает автор проекта закона о люстрации Татьяна Козаченко. По ее словам, перечень должностей, которые может занимать лицо, которое подпадает под люстрацию, есть во 2-й статье закона "Об очищении власти". И там четко указана должность главы Администрации Президента.

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Администрация Президента Андрей Богдан Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Игорь Коломойский
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